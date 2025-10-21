 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Yle узнало о возможном закрытии популярного у россиян финского аэропорта

Yle: аэропорт в Финляндии могут закрыть из-за отсутствия туристов из России
Аэропорт Лаппеэнранта,&nbsp;Финляндия
Аэропорт Лаппеэнранта, Финляндия (Фото: Smertsch / Wikipedia)

Аэропорт Лаппеенранты в Финляндии может закрыться из-за убытков, сообщает финская телекомпания Yle. Среди его клиентов были туристы из России, чье число резко сократилось после 2014 года.

Из данных телекомпании следует, что работа аэропорта может быть остановлена из-за политики Евросоюза, согласно которой деятельность убыточных аэропортов не должна поддерживаться за государственный счет. Ежегодно в местный аэропорт Лаппеенранта вкладывала порядка €12 млн.

Еще в 2011 году аэропорт был пятым по загруженности в стране и установил рекорд по числу пассажиров — 116 тыс. человек за год. Более половины из них прибывали в город из Санкт-Петербурга. Резкое снижение количества российских туристов началось с момента присоединения Крыма к России в 2014 году. Оно связано с ограничениями, которые вводились в отношении россиян. Так, Финляндия не признавала российские паспорта и другие документы, выданные в Крыму и Севастополе после марта 2014 года. Также она ввела ограничения в отношении чиновников и других лиц, связанных с присоединением Крыма. Значительное ужесточение ограничений на въезд для россиян произошло в 2022 году, когда началась военная операция на Украине.

В 2015 году город и региональный союз Южной Карелии выкупили аэропорт у компании Finavia, с тех пор его деятельность поддерживали за счет налогоплательщиков. После пандемии COVID-19 в 2020 году пассажиропоток продолжил снижаться, так и не вернувшись к доковидному уровню. Сейчас из Лаппеенранты летают рельсы только в итальянский Бергамо, но они прекратятся в конце октября. Пока нет данных о том, продолжатся ли подобные перелеты в дальнейшем.

Мэр Лаппеенранты Туомо Саллинен считает, что расходы аэропорта были «управляемыми и обоснованными». Большая часть из них идет на персонал и приобретение услуг по обеспечению полетов. Судьба аэропорта решится в ближайшие месяцы. Мэр города отметил, что рассматриваются три варианта: капитальный кредит, передача деятельности на аутсорсинг или полное прекращение работы аэропорта. Решение будет принято до начала декабря.

В сентябре 2023 года Финляндия и ряд других стран Балтии запретили въезд в страну на российских автомобилях. Как разъяснили в МИДе, заехать в Финляндию на зарегистрированной в России машине могут только граждане ЕС, постоянно проживающие в России, либо члены их семей, а также дипломаты. Кроме того, ограничение не распространяется на случаи, когда въезд необходим по гуманитарным соображениям.

