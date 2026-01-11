 Перейти к основному контенту
0

WP узнала, что 25% выпущенных США по Нигерии Tomahawk не сдетонировало

WP: четверть выпущенных США по Нигерии Tomahawk не сдетонировала

Четыре из 16 крылатых ракет Tomahawk, которыми США ударили по террористам «Исламского государства» (ИГ, признано в России террористической организацией и запрещено) в конце декабря, по всей видимости, не взорвались. Об этом сообщила The Washington Post (WP) со ссылкой на нигерийских официальных лиц.

Эти данные следуют из информации нигерийских властей и снимков, изученных WP. Одна из ракет упала на поле в деревне Джабо, другая — на жилые дома в Оффе, третья — на сельхозугодья близ того же города, а четвертая была найдена в лесу у Зугурмы.

Причины осечки остаются неясными, а эффективность остальных ракет, пишет WP, ставится под сомнение. Первые удары по исламистским боевикам в Нигерии выявили ограниченность возможностей американской разведки и вооруженных сил в Западной Африке, заключила газета.

В опубликованном 25 декабря заявлении Африканское командование ВС США (AFRICOM) сообщило, что предварительно оценивает удары как успешные, приведшие к гибели «нескольких террористов ИГ». Согласно данным правительства Нигерии, целями являлись «террористические анклавы» в лесу Бауни на северо-западе страны.

В Нигерии усомнились в словах Трампа о цели ударов США
Политика
Фото:Reuters

Аналитики ставят под вопрос результативность атак, указывая, что реальными целями могли быть боевики не ИГ, а местного формирования «Лакурава», отмечает газета. Источники в американской администрации сообщили, что разведданные поступили от Нигерии, а собственных возможностей США для точного определения группировок в этом районе недостаточно. Как сообщил WP один из чиновников, отнесение целей к «Исламскому государству» не соответствовало действительному уровню информированности военных США, а эффективность удара оказалась низкой. Советник президента по коммуникациям Нигерии Даниэль Бвала также заявил, что точных данных о том, кто именно стал целью ударов США на северо-западе Нигерии, пока нет.

Представители Нигерии и США подчеркивают, что операция была согласованной и направленной против «радикальных террористов», пишет WP. Тем не менее, выбор целей, скорее всего, отражал внутреннюю повестку Нигерии. В то время как масштаб удара — 16 ракет Tomahawk на сумму около $30 млн — выглядит несоразмерным угрозе со стороны немногочисленного отряда боевиков, отметила газета.

Удары США по объектам в Нигерии последовали за многократными заявлениями Белого дома и Трампа о преследовании христиан в этой стране. Президент США в конце октября 2025 года заявил, что Нигерия вызывает «особую озабоченность» в связи с предполагаемым геноцидом христианского населения со стороны исламистских группировок. По его словам, власти страны не способны противостоять этой угрозе.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Нигерия США Tomahawk Исламское государство детонация
