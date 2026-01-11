 Перейти к основному контенту
0

Минфин США заявил о возможном скором снятии части санкций с Венесуэлы

Бессент: США могут снять часть санкций с Венесуэлы на следующей неделе
Сюжет
Война санкций
По словам Бессента, США могут снять дополнительные санкции на следующей неделе. Как добавил министр, он также намерен провести встречу с МВФ и Всемирным банком по вопросам их возобновления взаимодействия с Венесуэлой

Администрация американского президента Дональда Трампа может снять дополнительные санкции США против Венесуэлы уже в конце следующей недели для содействия продажам нефти, заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Reuters.

Министр также собирается провести встречу на следующей неделе с руководителями Международного валютного фонда и Всемирного банка по вопроса их возобновления взаимодействия с Венесуэлой.

Бессент заявил, что замороженные валютные активы Венесуэлы в виде специальных прав заимствования (СПЗ) МВФ на сумму около $5 млн могут быть использованы для восстановления экономики республики.

«Мы снимаем санкции с нефти, которая будет продаваться», — сказал министр.

На вопрос о том, когда с Венесуэлы могут быть сняты дополнительные санкции, Бессент ответил: «Это может произойти уже на следующей неделе», но не уточнил, о каких именно санкциях идет речь.

Трамп подписал указ о заморозке выручки от продажи венесуэльской нефти
Политика
Дональд Трамп

Американские санкции запрещают международным банкам и другим кредиторам взаимодействовать с правительством Венесуэлы без специальной лицензии.

Ранее Трамп подписал указ, запрещающий судам или кредиторам арестовывать нефтяные доходы Венесуэлы, находящиеся на счетах Минфина США, заявив, что эти средства должны быть защищены, чтобы помочь Венесуэле создать «мир, процветание и стабильность».

США ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы, после того как Николас Мадуро во второй раз победил на президентских выборах в Венесуэле в 2019 году. Это произошло во время первого президентского срока Трампа. Оппозиция их результаты оспаривала, Вашингтон также их не признал. Американским компаниям было запрещено вести бизнес с какими-либо органами власти или предприятиями, контролируемыми правительством Боливарианской Республики.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Скотт Бессент санкции США Венесуэла
