«Аэрофлот» оценил сроки восстановления расписания после непогоды

«Аэрофлот» рассчитывает к утру 11 января полностью восстановить штатное расписание полетов из аэропорта Шереметьево, где из-за снегопада временно вводились ограничения на прием воздушных судов

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

«Аэрофлот» рассчитывает стабилизировать выполнение рейсов после снегопада в Москве к утру 11 января. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

С 18:00 мск 10 января «Аэрофлот» планирует выполнять рейсы в Шереметьево и из него по расписанию, без учета отмененных рейсов за текущий день. К 8:00 11 января авиакомпания намерена полностью восстановить штатное выполнение суточного плана полетов.

Утром 10 января аэропорт Шереметьево временно прекратил принимать рейсы из-за неблагоприятных погодных условий. Согласно первоначальному объявлению, ограничения должны были действовать до 8:00 мск, но позже их продлили до 10:00. По данным РБК, ожидание выдачи багажа по большинству внутренних рейсов превышало шесть часов, а в зоне выдачи люди спали на остановленных лентах транспортеров.

Video

Позже в пресс-службе Шереметьево сообщили о полном открытии аэропорта.

«По факту на 11:00 мск обслужены все пассажиры прибывших рейсов, багаж выдан в полном объеме. В зоне выдачи багажа отсутствуют скопления пассажиров», — говорилось в сообщении.