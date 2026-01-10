 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

«Аэрофлот» оценил сроки восстановления расписания после непогоды

«Аэрофлот» планирует восстановить штатное расписание к 8:00 мск 11 января
«Аэрофлот» рассчитывает к утру 11 января полностью восстановить штатное расписание полетов из аэропорта Шереметьево, где из-за снегопада временно вводились ограничения на прием воздушных судов
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

«Аэрофлот» рассчитывает стабилизировать выполнение рейсов после снегопада в Москве к утру 11 января. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

С 18:00 мск 10 января «Аэрофлот» планирует выполнять рейсы в Шереметьево и из него по расписанию, без учета отмененных рейсов за текущий день. К 8:00 11 января авиакомпания намерена полностью восстановить штатное выполнение суточного плана полетов.

В аэропорту Пулково задержали 28 рейсов
Общество
Аэропорт Пулково

Утром 10 января аэропорт Шереметьево временно прекратил принимать рейсы из-за неблагоприятных погодных условий. Согласно первоначальному объявлению, ограничения должны были действовать до 8:00 мск, но позже их продлили до 10:00. По данным РБК, ожидание выдачи багажа по большинству внутренних рейсов превышало шесть часов, а в зоне выдачи люди спали на остановленных лентах транспортеров.

«Аэрофлот» оценил сроки восстановления расписания после непогоды
Video

Позже в пресс-службе Шереметьево сообщили о полном открытии аэропорта.

«По факту на 11:00 мск обслужены все пассажиры прибывших рейсов, багаж выдан в полном объеме. В зоне выдачи багажа отсутствуют скопления пассажиров», — говорилось в сообщении.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Аэрофлот рейсы аэропорты вылеты расписание
Материалы по теме
В Шереметьево сняли ограничения на посадку самолетов
Общество
«Аэрофлот» и «Победа» поменяют расписание из-за ситуации в Шереметьево
Общество
В аэропорту Пулково задержали 28 рейсов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Дебютная шайба Кузнецова помогла «Салавату Юлаеву» обыграть клуб КХЛ Спорт, 17:05
Зеленский анонсировал новые операции СБУ против России Политика, 17:01
Хачанов и Рублев сыграют в финале парного разряда на турнире в Гонконге Спорт, 16:51
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 16:46
Российский скелетонист выиграл этап Кубка Европы Спорт, 16:36
«Аэрофлот» оценил сроки восстановления расписания после непогоды Общество, 16:33
Наследник шаха призвал народ Ирана к всеобщей стачке и захвату городов Политика, 16:32
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Новгородской области более 3 тыс. человек остались без электричества Общество, 16:24
Российские пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram Технологии и медиа, 16:15
В Совете Европы пригрозили привлечь Россию к ответу за удар «Орешником» Политика, 16:03
Российская фехтовальщица завоевала бронзу на этапе Кубка мира Спорт, 15:53
В аэропорту Махачкалы ввели временные ограничения на полеты Политика, 15:49
Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков Политика, 15:38
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30