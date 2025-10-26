Пакистан пригрозил Афганистану «открытой войной» при провале переговоров

Переговоры проходят после заключенного соглашения о перемирии. Планируется разработать механизм обеспечения соглашения в долгосрочной перспективе. Глава Минобороны Пакистана пригрозил «открытой войной» при провале переговоров

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф предупредил об «открытой войне» с Афганистаном в случае провала мирных переговоров в Стамбуле, сообщает Reuters.

Переговоры в Стамбуле начались в субботу, 25 октября, и, как ожидается, продолжатся в воскресенье, 26 октября. На переговорах планируется разработать механизм обеспечения соглашения о прекращении огня в долгосрочной перспективе. Асиф сказал, что за четыре-пять дней после заключения соглашения не произошло ни одного инцидента, обе стороны соблюдают перемирие.

«У нас есть выбор: если соглашение не будет достигнуто, мы вступим с ними в открытую войну. Но я вижу, что они хотят мира», — заявил министр.

Заявление было сделано через несколько дней после того, как обе стороны договорились в Дохе о прекращении огня после столкновений на границе. По заявлению внешнеполитического ведомства Катара, достигнутое соглашение предусматривает создание совместных механизмов по укреплению устойчивого мира и мониторинг соблюдения перемирия.

Ранее на этой неделе Кабул и Исламабад после недельной эскалации, в ходе которой был нанесен авиаудар по афганской столице, договорились о двухдневном перемирии.

Отношения обострились в начале этого месяца, 9 октября, после того, как боевики дружественного талибам пакистанского движения «Техрик-е Талибан Пакистан» подкараулили пакистанский военный конвой в приграничном округе Куррам и убили девять солдат и двух офицеров. На следующий день Пакистан нанес авиаудар по предполагаемому месту жительства одного из лидеров пакистанской группировки в Кабуле.

Афганистан и Пакистан c 1947 года, когда второй получил независимость после раздела Британской Индии, ведут пограничный спор. Граница между двумя странами проходит по так называемой линии Дюранда протяженностью 2,6 тыс. км, установленной соглашением 1893 года: его заключили афганский эмир Абдур-Рахманом Ханом и представитель Британской Индии сэр Мортимер Дюранд. У Исламабада претензий к линии Дюранда нет. Однако Кабул считает, что это колониальная граница, которая лишила Афганистан части исторических пуштунских территорий. Ни одно афганское правительство границу по линии Дюранда не признавало.