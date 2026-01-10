 Перейти к основному контенту
Политика
Фон дер Ляйен заявила, что Европа поддерживает протестующих в Иране

Урсула фон дер Ляйен: Европа полностью поддерживает протестующих в Иране
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Benoit Doppagne / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила поддержку протестующим в Иране. Соответствующее заявление она опубликовала в соцсети X.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что на улицах Тегерана и других городов «звучат голоса иранских женщин и мужчин, требующих свободы — права говорить, собираться, путешествовать и жить свободно».

Она подчеркнула, что Европа полностью поддерживает этих людей и безоговорочно осуждает «жестокое подавление законных демонстраций». Фон дер Ляйен также призвала к немедленному освобождению всех задержанных участников протестов, восстановлению полного доступа к интернету и соблюдению основных прав человека.

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Политика
Простесты в Иране

Протесты в Иране проходят с конца декабря, они начались на фоне глубокого экономического кризиса в Исламской Республике. К концу 2025 года инфляция достигла 42,2% годовых, а национальная валюта, иранский риал, обесценилась до рекордно низкого уровня — 1,42 млн за доллар.

Первые акции протеста прошли у двух крупных рынков Тегерана после обвала риала: мелкие торговцы закрыли лавки и вышли на улицу, вскоре к ним присоединились другие жители столицы. Первоначально демонстранты требовали поддержки со стороны властей, стабилизации валюты и снижения цен, однако через несколько дней лозунги стали радикальнее и оказались направлены против Исламской Республики в целом и лично ее духовного лидера Али Хаменеи. В ответ на акции полиция применяла дубинки, слезоточивый газ и огнестрельное оружие.

Позже протесты распространились за пределы Тегерана и охватили десятки городов, включая Мешхед, Шираз, Исфахан, Керманшах, Йезд. В городе Фаса протестующие пытались штурмовать административные здания и поджигали транспорт, на что полиция отвечала огнем.

По данным американского Института изучения войны (ISW), активность протестов 8 января выросла: акции прошли минимум в 156 местах в 27 провинциях, что в два раза больше, чем днем ранее. По информации ООН, за первую неделю протестов погибли как минимум 20 человек, в том числе трое детей, а сотни участников были арестованы.

Выступления 8 и 9 января стали самыми массовыми. Власти республики пошли на полное отключение интернета.

Персоны
Антонина Сергеева
Урсула фон дер Ляйен Иран протесты поддержка массовые протесты
Урсула фон дер Ляйен фото
Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
