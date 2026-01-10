Фон дер Ляйен заявила, что Европа поддерживает протестующих в Иране

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Benoit Doppagne / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила поддержку протестующим в Иране. Соответствующее заявление она опубликовала в соцсети X.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что на улицах Тегерана и других городов «звучат голоса иранских женщин и мужчин, требующих свободы — права говорить, собираться, путешествовать и жить свободно».

Она подчеркнула, что Европа полностью поддерживает этих людей и безоговорочно осуждает «жестокое подавление законных демонстраций». Фон дер Ляйен также призвала к немедленному освобождению всех задержанных участников протестов, восстановлению полного доступа к интернету и соблюдению основных прав человека.

Протесты в Иране проходят с конца декабря, они начались на фоне глубокого экономического кризиса в Исламской Республике. К концу 2025 года инфляция достигла 42,2% годовых, а национальная валюта, иранский риал, обесценилась до рекордно низкого уровня — 1,42 млн за доллар.

Первые акции протеста прошли у двух крупных рынков Тегерана после обвала риала: мелкие торговцы закрыли лавки и вышли на улицу, вскоре к ним присоединились другие жители столицы. Первоначально демонстранты требовали поддержки со стороны властей, стабилизации валюты и снижения цен, однако через несколько дней лозунги стали радикальнее и оказались направлены против Исламской Республики в целом и лично ее духовного лидера Али Хаменеи. В ответ на акции полиция применяла дубинки, слезоточивый газ и огнестрельное оружие.

Позже протесты распространились за пределы Тегерана и охватили десятки городов, включая Мешхед, Шираз, Исфахан, Керманшах, Йезд. В городе Фаса протестующие пытались штурмовать административные здания и поджигали транспорт, на что полиция отвечала огнем.

По данным американского Института изучения войны (ISW), активность протестов 8 января выросла: акции прошли минимум в 156 местах в 27 провинциях, что в два раза больше, чем днем ранее. По информации ООН, за первую неделю протестов погибли как минимум 20 человек, в том числе трое детей, а сотни участников были арестованы.

Выступления 8 и 9 января стали самыми массовыми. Власти республики пошли на полное отключение интернета.