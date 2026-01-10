 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков

Простесты в Иране
Простесты в Иране (Фото: Reuters)

В пригороде Тегерана Бахарестане силовики арестовали сотню вооруженных участников гражданских беспорядков, охвативших страну с конца декабря, сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на главу городского округа Абдольхамида Шарафи.

По его словам, задержанные использовали холодное и огнестрельное оружие не только против силовиков, но и гражданского населения.

«Аресты были произведены после широкомасштабных столкновений, в ходе которых участники беспорядков открыли огонь по людям, сотрудникам правоохранительных органов и службам безопасности, а также уничтожили государственную и частную собственность», — заявил иранский чиновник. Он уточнил, что в числе задержанных находятся и лидеры продолжающихся беспорядков.

По распоряжению генпрокурора страны Мохаммада Моваххеди Азада, все дела задержанных во время протестов будут рассмотрены в чрезвычайном порядке и вне очереди, уточняет издание Mehr.

Могут ли протесты в Иране привести к свержению режима
Политика
Фото:Reuters

Волнения в Иране продолжаются две недели на фоне глубокого экономического кризиса в стране. Жители Тегерана вышли на улицы после того, как в конце года инфляция достигла 42,2% годовых и произошла резкая девальвация национальной валюты — иранского риала.

Протестные акции вышли за пределы столицы и охватили десятки иранских городов. В соцсетях появились многочисленные кадры поджогов автомобилей и магазинов при помощи «коктейлей Молотова», а также прямых стычек протестующих с силами правопорядка. Оппозиция заявляет, что взяла под контроль города Абданан и Малекшахи (провинция Илам на западе страны). Официальные власти это опровергают.

Духовный лидер Исламской республики Али Хаменеи обвинил в происходящем внешних врагов Ирана.

