Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
В пригороде Тегерана Бахарестане силовики арестовали сотню вооруженных участников гражданских беспорядков, охвативших страну с конца декабря, сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на главу городского округа Абдольхамида Шарафи.
По его словам, задержанные использовали холодное и огнестрельное оружие не только против силовиков, но и гражданского населения.
«Аресты были произведены после широкомасштабных столкновений, в ходе которых участники беспорядков открыли огонь по людям, сотрудникам правоохранительных органов и службам безопасности, а также уничтожили государственную и частную собственность», — заявил иранский чиновник. Он уточнил, что в числе задержанных находятся и лидеры продолжающихся беспорядков.
По распоряжению генпрокурора страны Мохаммада Моваххеди Азада, все дела задержанных во время протестов будут рассмотрены в чрезвычайном порядке и вне очереди, уточняет издание Mehr.
Волнения в Иране продолжаются две недели на фоне глубокого экономического кризиса в стране. Жители Тегерана вышли на улицы после того, как в конце года инфляция достигла 42,2% годовых и произошла резкая девальвация национальной валюты — иранского риала.
Протестные акции вышли за пределы столицы и охватили десятки иранских городов. В соцсетях появились многочисленные кадры поджогов автомобилей и магазинов при помощи «коктейлей Молотова», а также прямых стычек протестующих с силами правопорядка. Оппозиция заявляет, что взяла под контроль города Абданан и Малекшахи (провинция Илам на западе страны). Официальные власти это опровергают.
Духовный лидер Исламской республики Али Хаменеи обвинил в происходящем внешних врагов Ирана.
