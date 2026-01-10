В Шереметьево сняли ограничения на посадку самолетов

Аэропорт Шереметьево (Фото: Мария Браништи / ТАСС)

Аэропорт Шереметьево полностью открылся после временных ограничений на прилет воздушных судов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Шереметьево. Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний выполняются по скорректированному расписанию.

«По факту на 11.00 мск обслужены все пассажиры прибывших рейсов, багаж выдан в полном объеме. В зоне выдачи багажа отсутствуют скопления пассажиров», — говорится в сообщении.

Авиакомпания «Аэрофлот» также продолжает работу по стабилизации графика. В связи с утренними ограничениями семь рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы — Домодедово, Внуково и Нижний Новгород. Компания организовала обслуживание и выдачу багажа в московских аэропортах, а для транзитных пассажиров обеспечивает переезд в Шереметьево.

В связи с окончанием рабочего времени экипажей пассажиры рейсов из Хургады будут доставлены автобусами из Нижнего Новгорода в Москву, а пассажиры из Еревана размещены в гостинице. Пассажиры из Стамбула ожидают перелета после возобновления приема рейсов в Шереметьево.

Утром 10 января аэропорт Шереметьево временно прекратил принимать рейсы из-за неблагоприятных погодных условий. Согласно первоначальному объявлению, ограничения должны были действовать до 8:00 по московскому времени, но позже их продлили до 10:00. По данным РБК, ожидание выдачи багажа по большинству внутренних рейсов превышало шесть часов, а в зоне выдачи люди спали на остановленных лентах транспортеров.