0

В аэропорту Пулково задержали 28 рейсов

Аэропорт Пулково
Аэропорт Пулково (Фото: Aleks Kvintet / Shutterstock)

В аэропорту Пулково задерживаются 28 рейсов с 10:00 до 23:55 мск, следует из данных онлайн-табло. Речь идет, в частности, о вылетах в Москву, Калининград, Мурманск, Казань, Ургенч, Нижнекамск, Хабаровск, Карши, Самару и Волгоград.

Кроме того, за этот же период отменены шесть рейсов на вылет и шесть — на прилет.

«Аэрофлот» и «Победа» поменяют расписание из-за ситуации в Шереметьево
Общество

В пресс-службе аэропорта отмечали, что задержки и отмены рейсов связаны с неблагоприятными погодными условиями. В течение всего дня в Петербурге ожидается сильный ливневой снег с порывами ветра.

Решения о взлете и посадке принимают командиры воздушных судов по фактической погоде и собственным метеоминимумам.

