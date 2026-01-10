В аэропорту Пулково задержали 28 рейсов
В аэропорту Пулково задерживаются 28 рейсов с 10:00 до 23:55 мск, следует из данных онлайн-табло. Речь идет, в частности, о вылетах в Москву, Калининград, Мурманск, Казань, Ургенч, Нижнекамск, Хабаровск, Карши, Самару и Волгоград.
Кроме того, за этот же период отменены шесть рейсов на вылет и шесть — на прилет.
В пресс-службе аэропорта отмечали, что задержки и отмены рейсов связаны с неблагоприятными погодными условиями. В течение всего дня в Петербурге ожидается сильный ливневой снег с порывами ветра.
Решения о взлете и посадке принимают командиры воздушных судов по фактической погоде и собственным метеоминимумам.
