На администрацию Трампа подали в суд пять американских штатов
Пять американских штатов подали иск против администрации президента США Дональда Трампа из-за заморозки федерального финансирования программ поддержки семей и ухода за детьми на сумму более $10 млрд, сообщает Reuters.
Иск в федеральный суд Манхэттена подали Калифорния, Колорадо, Иллинойс, Миннесота и Нью-Йорк после решения Министерства здравоохранения и социальных служб США (HHS) ограничить доступ к средствам до завершения дополнительной проверки.
Речь идет о $7,3 млрд в рамках программы Temporary Assistance for Needy Families, предусматривающей денежную помощь малообеспеченным семьям с детьми, почти $2,4 млрд из Фонда развития и ухода за детьми, а также о $869 млн грантов на социальные услуги. Все программы курируются Администрацией по делам детей и семей, входящей в структуру HHS.
В министерстве заявили, что решение связано с опасениями по поводу масштабного мошенничества и возможного незаконного получения пособий лицами, не имеющими гражданства США или статуса постоянного жителя.
Истцы утверждают, что ведомство не представило доказательств нарушений, превысило свои полномочия и нарушило конституционную роль Конгресса в вопросах распределения бюджетных средств.
Ранее HHS заморозило $185 млн ежегодного финансирования программ по уходу за детьми в Миннесоте на фоне расследований возможных злоупотреблений. Белый дом пока не прокомментировал подачу иска.
Как сообщает New York Post, письма от Управления по делам детей и семей HHS (ACF) о приостановке финансирования были отправлены 6 января в администрацию каждого штата.
По данным издания, губернаторов подавших иски штатов попросили предоставить подробные списки получателей финансирования за период с 2019 по 2025 годы.
