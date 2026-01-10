 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

На администрацию Трампа подали в суд пять американских штатов

Пять американских штатов подали иск против администрации президента США Дональда Трампа из-за заморозки федерального финансирования программ поддержки семей и ухода за детьми на сумму более $10 млрд, сообщает Reuters.

Иск в федеральный суд Манхэттена подали Калифорния, Колорадо, Иллинойс, Миннесота и Нью-Йорк после решения Министерства здравоохранения и социальных служб США (HHS) ограничить доступ к средствам до завершения дополнительной проверки.

Речь идет о $7,3 млрд в рамках программы Temporary Assistance for Needy Families, предусматривающей денежную помощь малообеспеченным семьям с детьми, почти $2,4 млрд из Фонда развития и ухода за детьми, а также о $869 млн грантов на социальные услуги. Все программы курируются Администрацией по делам детей и семей, входящей в структуру HHS.

В министерстве заявили, что решение связано с опасениями по поводу масштабного мошенничества и возможного незаконного получения пособий лицами, не имеющими гражданства США или статуса постоянного жителя.

Истцы утверждают, что ведомство не представило доказательств нарушений, превысило свои полномочия и нарушило конституционную роль Конгресса в вопросах распределения бюджетных средств.

Ранее HHS заморозило $185 млн ежегодного финансирования программ по уходу за детьми в Миннесоте на фоне расследований возможных злоупотреблений. Белый дом пока не прокомментировал подачу иска.

Против Трампа и Маска подали иск 14 американских штатов
Политика
Илон Маск (слева) и Дональд Трамп

Как сообщает New York Post, письма от Управления по делам детей и семей HHS (ACF) о приостановке финансирования были отправлены 6 января в администрацию каждого штата.

По данным издания, губернаторов подавших иски штатов попросили предоставить подробные списки получателей финансирования за период с 2019 по 2025 годы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Дональд Трамп США суд государственная поддержка
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Против Трампа и Маска подали иск 14 американских штатов
Политика
В штате Нью-Йорк объявили режим ЧП для финансирования талонов на питание
Общество
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа на $40 трлн
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Bloomberg призвал США согласиться на предложение Путина о продлении ДСНВ Политика, 04:32
В двух аэропортах Кубани ввели дополнительные ограничения на полеты Политика, 04:25
На администрацию Трампа подали в суд пять американских штатов Политика, 04:14
Два московских аэропорта ограничивали полеты из-за дрона в небе Политика, 03:55
Частный дом загорелся в Курской области после атаки дрона Политика, 03:50
Собянин сообщил о сбитом около Москвы беспилотнике Политика, 03:35
ЕС утвердил вызвавшую протесты фермеров торговую сделку с МЕРКОСУР Политика, 03:17
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Telegraph узнал о плане США привлечь $800 млрд на восстановление Украины Политика, 03:10
Трамп заявил о готовности продавать венесуэльскую нефть России и Китаю Политика, 02:32
WP узнала про тайные переговоры Ватикана об убежище Мадуро в России Политика, 02:04
Сальдо объявил об опасности атаки дронов в Херсонской области Политика, 01:40
Кличко сообщил об атаке дронов на Киев и работе ПВО Политика, 01:30
«Аэрофлот» предложил пассажирам Шереметьево доставку багажа на дом Общество, 01:20
В Киеве подтвердили наличие украинцев на захваченном США танкере Marinera Политика, 00:50