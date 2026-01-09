Аэропорт Тамбова второй раз за сутки приостановил полеты
Аэропорт Тамбова (Донское) ввел временные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил он. О введенных ограничениях Кореняко сообщил в 21:52 мск.
До этого воздушная гавань Тамбова переставала принимать и отправлять рейсы в 15:52 мск, через полчаса ограничения сняли.
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.
В ночь на 9 января силы ПВО уничтожили над Россией пять дронов ВСУ самолетного типа, из них два сбили над Брянской областью и по одному аппарату — над Белгородской, Ростовской и Орловской областями.
На фоне угрозы атаки беспилотников ограничения на полеты вводили в аэропортах Калуги, Пскова и Санкт-Петербурга.
