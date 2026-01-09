 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

NYT узнала о передаче Украиной проекта по добыче лития другу Трампа

NYT: Украина передала проект по разработке месторождений лития инвесторам из США
Рональд Лаундер
Рональд Лаундер (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Украина отдала проект на разработку крупного литьевого месторождения Добра американским инвесторам. Среди них — миллиардер и друг президента США Дональда Трампа Рональд С. Лаундер, а также энергетическая инвестиционная фирма TechMet, частично принадлежащая американскому правительству, сообщает The New York Times со ссылкой на членов правительственной комиссии в Киеве.

Решение комиссии о передаче проекта должен утвердить кабинет министров Украины. Однако источники NYT заявляют, что фактически сделка уже заключена.

NYT рассказала о первых шагах Киева по реализации ресурсной сделки с США
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Разрабатывать месторождение будут в рамках соглашения о разделе продукции — инвесторам необходимо будет предоставлять отчеты о добыче правительству Украины.

Добрянское литьевое месторождение (Добра) — одно из крупнейших на Украине месторождений лития, минерала, имеющего решающее значение для производства аккумуляторов.

В мае 2025 года США и Украина подписали соглашение о добыче полезных ископаемых. Согласно условиям сделки, половина доходов, которые Киев получит от добычи лития, будет направляться в этот фонд для реинвестирования в экономику Украины. При этом американская сторона также будет претендовать на часть этих средств.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анастасия Карева
Украина США сделка минералы литий
Материалы по теме
Европейские оборонные концерны выплатят рекордные дивиденды инвесторам
Политика
На Украине начали рассекречивать данные по ископаемым после сделки с США
Политика
США нарастят запасы критически важных ископаемых для противостояния Китаю
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
NYT узнала о передаче Украиной проекта по добыче лития другу Трампа Экономика, 22:32
Новая глава Венесуэлы не поедет в США в ближайшее время Политика, 22:26
Большая часть застрявших в Йемене россиян покинули остров Сокотра Общество, 22:09
Могут ли нынешние протесты в Иране привести к свержению режима Политика, 21:52
На Украине запретили бухгалтерские и другие программы российской 1С Политика, 21:51
Президент Мексики захотела наладить отношения с США после угроз Трампа Политика, 21:39
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:24
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Сборная Сенегала стала первым полуфиналистом Кубка Африки Спорт, 21:17
Верховная рада получила заявление об отставке главы Минобороны Украины Политика, 21:08
Второй матч чемпионата Германии по футболу перенесли из-за снегопада Спорт, 20:45
Катар сообщил о повреждении здания своего посольства в Киеве Политика, 20:42
Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе Общество, 20:32
Forbes назвал самые прибыльные спортивные клубы Спорт, 20:31
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 20:30