NYT узнала о передаче Украиной проекта по добыче лития другу Трампа
Украина отдала проект на разработку крупного литьевого месторождения Добра американским инвесторам. Среди них — миллиардер и друг президента США Дональда Трампа Рональд С. Лаундер, а также энергетическая инвестиционная фирма TechMet, частично принадлежащая американскому правительству, сообщает The New York Times со ссылкой на членов правительственной комиссии в Киеве.
Решение комиссии о передаче проекта должен утвердить кабинет министров Украины. Однако источники NYT заявляют, что фактически сделка уже заключена.
Разрабатывать месторождение будут в рамках соглашения о разделе продукции — инвесторам необходимо будет предоставлять отчеты о добыче правительству Украины.
Добрянское литьевое месторождение (Добра) — одно из крупнейших на Украине месторождений лития, минерала, имеющего решающее значение для производства аккумуляторов.
В мае 2025 года США и Украина подписали соглашение о добыче полезных ископаемых. Согласно условиям сделки, половина доходов, которые Киев получит от добычи лития, будет направляться в этот фонд для реинвестирования в экономику Украины. При этом американская сторона также будет претендовать на часть этих средств.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах