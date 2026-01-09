NYT узнала о передаче Украиной проекта по добыче лития другу Трампа

NYT: Украина передала проект по разработке месторождений лития инвесторам из США

Рональд Лаундер (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Украина отдала проект на разработку крупного литьевого месторождения Добра американским инвесторам. Среди них — миллиардер и друг президента США Дональда Трампа Рональд С. Лаундер, а также энергетическая инвестиционная фирма TechMet, частично принадлежащая американскому правительству, сообщает The New York Times со ссылкой на членов правительственной комиссии в Киеве.

Решение комиссии о передаче проекта должен утвердить кабинет министров Украины. Однако источники NYT заявляют, что фактически сделка уже заключена.

Разрабатывать месторождение будут в рамках соглашения о разделе продукции — инвесторам необходимо будет предоставлять отчеты о добыче правительству Украины.

Добрянское литьевое месторождение (Добра) — одно из крупнейших на Украине месторождений лития, минерала, имеющего решающее значение для производства аккумуляторов.

В мае 2025 года США и Украина подписали соглашение о добыче полезных ископаемых. Согласно условиям сделки, половина доходов, которые Киев получит от добычи лития, будет направляться в этот фонд для реинвестирования в экономику Украины. При этом американская сторона также будет претендовать на часть этих средств.