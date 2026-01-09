 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

На Украине запретили бухгалтерские и другие программы российской 1С

Сюжет
Война санкций
Фото: Мария Ионова-Грибина для РБК
Фото: Мария Ионова-Грибина для РБК

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины 9 января опубликовала список запрещенного к использованию программного обеспечения и коммуникационного оборудования. В него вошли несколько продуктов российской компании 1С, в их числе бухгалтерские программы, следует из данных на сайте ведомства.

Согласно списку, под запрет попали:

  • несколько продуктов «1С: Бухгалтерия»;
  • несколько продуктов «1С: Предприятие»;
  • «1С: Торговля и склад»;
  • «1С: Зарплата и кадры».

В качестве основания для включения в список служба привела указ президента Украины о персональных санкциях против ООО «1С» (указ президента Украины 601/2024 от 2 сентября 2024 года, приложение 5, позиция 1).

Польша ввела санкции против «Газпрома», 1С и Wildberries
Политика
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Служба добавила, что формирование единого перечня ПО, создающих «риски для национальной безопасности», является системным шагом для защиты государственных информационных ресурсов и критической инфраструктуры от киберугроз. Отказ от использования российского ПО и оборудования, по данным ведомства, минимизирует угрозу шпионажа или диверсии.

Как пояснил депутат Верховной рады Александр Федиенко в телеграм-канале, этот шаг реализуется в рамках закона о киберзащите, подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским весной 2025 года. По его словам, госучреждениям и органам местного самоуправления отныне запрещено использовать эти программы.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Украина список запрет
