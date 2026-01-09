 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Более 1 тыс. населенных пунктов на Украине остались без света

«Укрэнерго»: более 1 тыс. населенных пунктов на Украине остались без света
Фото: Ukrenergo / Telegram
Фото: Ukrenergo / Telegram

Более 1 тыс. населенных пунктов на Украине полностью или частично остались без электричества, сообщила пресс-служба «Укрэнерго» в телеграм-канале.

Во всех регионах Украины вынужденно применяются меры ограничения потребления электричества — графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленности, уточнил оператор.

В нескольких регионах страны применены аварийные отключения. В дальнейшем аварийные отключения будут постепенно заменены на почасовые, говорится в сообщении.

Потребление электроэнергии на Украине снизилось на 3,1% по сравнению с минувшими сутками 8 января. Во всех регионах сохраняется необходимость экономить электричество, ограничивая использование мощных приборов, отметил оператор.

В Киеве и Львове прогремели взрывы
Политика

По данным «Укрэнерго», необходимость отключения электричества в 1 тыс. населенных пунктов сложилась из-за сильного гололеда и обрывов ЛЭП утром 9 января. Наиболее сложная ситуация зафиксирована в Киевской и Черниговской областях. Ремонтные бригады работают в круглосуточном режиме.

Основной причиной отключений в столичном регионе «Укрэнерго» называет удары по энергетической инфраструктуре. Мэр Киева Виталий Кличко в телеграм-канале сообщил, что около половины многоквартирных домов Киева — почти 6 тыс. — остались без теплоснабжения из-за повреждения объектов критической инфраструктуры. Кроме того, в городе наблюдаются проблемы с водоснабжением.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Среди целей атаки, проведенной в ночь на пятницу, российское ведомство называло объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ОПК.

