Общество⁠,
0

Солнце в течение суток расставалось с большим протуберанцем. Видео

Солнце в течение суток расставалось с большим протуберанцем

Солнце в течение суток расставалось с большим протуберанцем. Видео
Video

Утром пятницы, 12 декабря, от Солнца оторвался крупный протуберанец, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН).

Процесс отделения плазмы длился сутки и начался накануне в полдень.

«На то, чтобы полностью распутать совершенно безумный клубок из сплетенного вещества и магнитного поля, образовавшийся на краю Солнца, у звезды, таким образом, ушло около 24 часов», — рассказали астрономы.

Ученые отметили, что протуберанец не окажет никакого воздействия ни на Землю, ни на комету 3I/ATLAS, которая, по первоначальным расчетам, окажется рядом с планетой 19 декабря.

Солнце выбросило «царь-протуберанец» в 80 раз больше Земли
Общество

Протуберанец — это большой фонтан раскаленного газа, который поднимается и удерживается над поверхностью Солнца магнитным полем.

Менее месяца назад, 20 ноября, от Солнца оторвался крупный протуберанец, размер которого в 80 раз больше диаметра Земли: в момент отрыва он превысил 1 млн км.

Александра Озерова
Солнце астрономы астрономия РАН
