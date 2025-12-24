 Перейти к основному контенту
0

Количество магнитных бурь в 2025 году стало рекордным за девять лет

Количество магнитных бурь в 2025 году достигло 69 — это максимум с 2017 года. С учетом прогнозируемой бури 30 декабря уходящий год станет самым геомагнитно-возмущенным за 10 лет. Какой силы были бури в XXI веке — в инфографике РБК

В 2025 году количество дней, в которые геомагнитный индекс поднимался до уровня магнитной бури, составило 69. Это рекордное значение за девять лет, в последний раз такое количество магнитных бурь зафиксировано в 2016 году, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Причиной рекорда стало необычно большое число корональных дыр на Солнце, массовое формирование которых началось в первые месяцы года, пояснили в лаборатории. Ученые предупредили, что повышенное число магнитных бурь сохранится как минимум в первые месяцы 2026 года.

Абсолютный рекорд по годовому количеству магнитных бурь в XXI веке был поставлен в 2003 году, тогда население Земли пережило 154 дня магнитных бурь, то есть около 42% года. На втором месте — 2000 год с 81 бурей, на третьем — 2015 год, тогда произошло 79 возмущений. Наименее геомагнитно-возмущенными были 2009 год, когда произошло лишь четыре бури, 2020 год — 11 бурь и 2019-й — 19.

В лаборатории прогнозируют, что последняя в 2025 году буря произойдет 30 декабря. Если это случится, уходящий год станет рекордным по количеству бурь за десять лет.

Землю накрыла крупнейшая за год магнитная буря. Какими они бывают
Общество
Фото:muratart / Shutterstock

