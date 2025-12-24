Количество магнитных бурь в 2025 году стало рекордным за девять лет

Количество магнитных бурь в 2025 году достигло 69 — это максимум с 2017 года. С учетом прогнозируемой бури 30 декабря уходящий год станет самым геомагнитно-возмущенным за 10 лет. Какой силы были бури в XXI веке — в инфографике РБК

В 2025 году количество дней, в которые геомагнитный индекс поднимался до уровня магнитной бури, составило 69. Это рекордное значение за девять лет, в последний раз такое количество магнитных бурь зафиксировано в 2016 году, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Причиной рекорда стало необычно большое число корональных дыр на Солнце, массовое формирование которых началось в первые месяцы года, пояснили в лаборатории. Ученые предупредили, что повышенное число магнитных бурь сохранится как минимум в первые месяцы 2026 года.

Абсолютный рекорд по годовому количеству магнитных бурь в XXI веке был поставлен в 2003 году, тогда население Земли пережило 154 дня магнитных бурь, то есть около 42% года. На втором месте — 2000 год с 81 бурей, на третьем — 2015 год, тогда произошло 79 возмущений. Наименее геомагнитно-возмущенными были 2009 год, когда произошло лишь четыре бури, 2020 год — 11 бурь и 2019-й — 19.

В лаборатории прогнозируют, что последняя в 2025 году буря произойдет 30 декабря. Если это случится, уходящий год станет рекордным по количеству бурь за десять лет.