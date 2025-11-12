Юристы рассказали, как обжаловать штраф ₽600 тыс. из-за грузовиков

В России водители легковых автомобилей начали получать штрафы на сотни тысяч рублей из-за мошеннической схемы владельцев фур. Юристы рассказали РБК, как поступить, если вы получили такой штраф, и что грозит реальному нарушителю

Фото: Андрей Любимов / РБК

Водителям легковушек, которые получают штрафы до 600 тыс. руб. из-за подмены номеров водителями грузовиков, нужно обращаться в органы, выписавшие штраф или в полицию. О порядке обращения РБК рассказали опрошенные юристы и эксперты.

«Надо писать в компетентные органы ответ, откуда пришел штраф. Я находился там-то и там-то. Моя машина, технические возможности моего автомобиля не позволяют нести такой груз. Прошу разобраться. Если это не действует — заявление в полицию», — рассказал РБК вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцэер. По его словам, такое дублирование, по сути, является мошенничеством, подделкой номерного знака. Установить нарушителя сложно — «нужно буквально поймать за руку», но оставлять без внимания «чужой» штраф нельзя.

В России участились случаи, когда владельцы легковых машин получают крупные штрафы от Ространснадзора за нарушение, которое не совершали. Причина — мошенническая схема дальнобойщиков: они дублируют номера легковушек перед заездом на весовые пункты, в итоге за перевес наказывают вовсе не водителя грузовика. Об этом «Известиям» рассказал руководитель экспертного центра «Пробок.нет» адвокат Александр Шумский.

Эксперт предположил, что «весовые» штрафы приходят только на номера и не сопровождаются фото, поэтому в ответе необходимо подтвердить, что ваш автомобиль — легковой.

Если эта мера не принесла результатов, следует обращаться уже в полицию — «несколько статей Административного и Уголовного кодексов можно сюда притянуть». При этом эксперт выразил надежду, что подобные инциденты не являются массовыми — есть лишь «какие-то умники», а водители фур осознают, что лишатся заработка, если их обличат как нарушителей. «Понимаете, что такое права для водителя-дальнобойщика? Это присутствие в профессии. [В случае с подложными номерами] риск потерять права, — он весьма весом», — заключил Хайцэер.

Как уточнил автоюрист Дмитрий Славнов, в соответствии с КоАП управление автомобилем с подложным номером — довольно серьезное нарушение, за него грозит лишение прав на срок от шести месяцев до одного года.

Найти «действительную машину» непросто, но, если вы получили штраф, первоочередная задача — как можно скорее обжаловать его, а затем уже заниматься поиском нарушителя. При заявлении на обжалование следует предоставить документы на машину, для автовладельца это как минимум свидетельство о регистрации и ПТС.

«У нас сейчас есть комплексы камер видеофиксации, искусственный интеллект, алгоритмы этих камер, которые могут распознать <...>, машина легковая с этим номером или грузовая», — пояснил Славнов.