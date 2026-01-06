Владельцев авто с 9 января начнут штрафовать за тонировку на любых машинах

В России с 9 января устранят «лазейку» для тонированных авто

Закон, устраняющий возможность безнаказанной езды с тонировкой на временно ввезенных в Россию автомобилях, вступит в силу 9 января. Текст соответствующего документа был опубликован на портале правовых актов 29 декабря — закон, согласно установленному регламенту, вступает в силу через 10 дней после официального опубликования, если не был установлен другой срок.

Документ вносит изменения в статью 12.5 КоАП. В частности, часть 3.1 предусматривает штраф в размере 500 руб. за чрезмерную тонировку стекол автомобиля, включая машины, временно ввезенные на территорию страны.

Поправки ликвидируют пробел в законодательстве, из-за которого требования к тонировке, установленные Техническим регламентом Таможенного союза, не распространялись на автомобили из стран, не входящих в союз. Этим пользовались как иностранные граждане, так и россияне, которые не ставили такие машины на учет в ГАИ и могли нарушать правила в течение полугода. Речь шла в том числе о автомобилях из Южной Осетии, Абхазии и Грузии.

Теперь при проверке тонировки как российские, так и иностранные водители должны руководствоваться «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения». Требования остаются прежними: светопропускание ветрового и передних боковых стекол должно составлять не менее 70%..

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов для водителей за перевозку детей без автокресел.

Согласно нововведениям, максимальный размер штрафа за нарушение требований к перевозке детей для водителя повышен до 5 тыс. руб., для должностных лиц он составит от 25 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб.