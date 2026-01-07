В двух портах Одессы взрывы повредили объекты инфраструктуры

Фото: dsns_telegram / Telegram

В двух портах Одесской области при взрывах были повреждены объекты инфраструктуры, сообщил в телеграм-канале вице-премьер по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Также повреждения получили административные здания и контейнеры с маслом. Порты продолжают функционировать, добавил Кулеба.

Названия портов, объекты которых получили повреждения, он не указал. Позже администрация морских портов Украины в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) уточнила, что речь идет о портах Черноморский и Южный.

В Одесской области находятся несколько портов. Основные из них: Одесский морской порт — крупнейший порт Украины, главный торговый и пассажирский узел. Обслуживает контейнерные, наливные и сухогрузные перевозки.

Черноморский морской порт — расположен к югу от Одессы, специализируется на перевалке зерна, угля, минеральных удобрений и других грузов.

Южный морской порт — один из крупнейших портов Черного моря, основной экспортно-импортный узел, особенно для зерновых и нефтепродуктов.

Днем 7 января Минобороны отчиталось об ударах по местам производства, хранения, предполетной подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, складам боеприпасов и военного имущества, а также по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 140 районах.

Ведомство подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.