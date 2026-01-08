 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

ВС России ударили по работающим в интересах ВСУ энергообъектам

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: dsns_telegram / Telegram
Фото: dsns_telegram / Telegram

Российские войска ударили по работающим в интересах украинской армии энергообъектам, сообщили в Минобороны России.

«Нанесено поражение объектам энергетики и портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сообщении.

Использовались оперативно-тактическая авиация, БПЛА, а также силы ракетных войск и артиллерии.

Днепропетровскую и Запорожскую области обесточило после взрывов
Политика

По данным украинского Минэнерго, из-за атак в ночь на 8 января Днепропетровская и Запорожская области почти полностью обесточены. Так, в Днепропетровской области без электроснабжения остались около 800 тыс. потребителей, аварийно-восстановительные работы продолжаются. Также аварийные отключения применялись в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине Минобороны Украина
Материалы по теме
Российские войска взяли под контроль Братское в Днепропетровской области
Политика
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
Военные уничтожили беспилотник над одним из районов Воронежской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Жителей Москвы предупредили о сильной метели Город, 14:08
МИД назвал парижскую декларацию созданием опасной для Европы «оси войны» Политика, 13:57
Фермеры перекрыли центр Парижа. Видео Политика, 13:54
Глава Колумбии опубликовал фото ягуара и орлана после разговора с Трампом Политика, 13:52
Хачанов проиграл 285-й ракетке мира на турнире ATP в Гонконге Спорт, 13:49
В подмосковном Монино произошел пожар Общество, 13:33
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
В Лондоне признали нереальным обещанное число миротворцев для Украины Политика, 13:25
Трамп признался, что опасался «катастрофы Картера» в Венесуэле Политика, 13:18
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Костылева вернулась к Плющенко после конфликта тренера с ее матерью Спорт, 13:01
Джим Роджерс дал прогноз цен на золото и серебро в 2026 году
РАДИО
 Инвестиции, 13:00
ВС России ударили по работающим в интересах ВСУ энергообъектам Политика, 12:55
Демин рассказал о детской мечте после «невероятной» игры в матче НБА Спорт, 12:48