ВС России ударили по работающим в интересах ВСУ энергообъектам

Фото: dsns_telegram / Telegram

Российские войска ударили по работающим в интересах украинской армии энергообъектам, сообщили в Минобороны России.

«Нанесено поражение объектам энергетики и портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сообщении.

Использовались оперативно-тактическая авиация, БПЛА, а также силы ракетных войск и артиллерии.

По данным украинского Минэнерго, из-за атак в ночь на 8 января Днепропетровская и Запорожская области почти полностью обесточены. Так, в Днепропетровской области без электроснабжения остались около 800 тыс. потребителей, аварийно-восстановительные работы продолжаются. Также аварийные отключения применялись в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.