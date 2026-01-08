ВС России ударили по работающим в интересах ВСУ энергообъектам
Российские войска ударили по работающим в интересах украинской армии энергообъектам, сообщили в Минобороны России.
«Нанесено поражение объектам энергетики и портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сообщении.
Использовались оперативно-тактическая авиация, БПЛА, а также силы ракетных войск и артиллерии.
По данным украинского Минэнерго, из-за атак в ночь на 8 января Днепропетровская и Запорожская области почти полностью обесточены. Так, в Днепропетровской области без электроснабжения остались около 800 тыс. потребителей, аварийно-восстановительные работы продолжаются. Также аварийные отключения применялись в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
