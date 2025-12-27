В офисе шерифа в штате Айдахо произошла стрельба
Неизвестный открыл стрельбу в офисе шерифа округа Шошоне в американском штате Айдахо. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник издания, стрелок забаррикадировался в здании. Есть ли в результате стрельбы раненные и погибшие — неизвестно, сообщает телеканал.
Информацию о вооруженном человеке в офисе шерифа округа Шошоне подтвердили в офисе шерифа соседнего округа Минерал. «Мы отправляем подкрепление на помощь нашему соседу. <...> По возможности держитесь подальше от центра Уоллеса», — говорится в публикации в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
Как пишет Shoshone News-Press, неизвестный, открывший стрельбу, мертв. Источник издания, близкий к офису шерифа Шошоне, также сообщил, что ранения получили два человека, их доставили в больницу.
Свидетели рассказали о как минимум семи выстрелах, передает Shoshone News-Press. Они раздались около 14:30 по местному времени (00:30 мск). На место прибыли правоохранители из соседних штатов Монтана и Вашингтон.
