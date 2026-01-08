В Госдуме предложили увеличить надбавку к пенсии на уход до МРОТ

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР разработали законопроект об увеличении надбавки к пенсии на уход до уровня минимального размера оплаты труда. Документ имеется в распоряжении «РИА Новости».

Надбавку предлагают увеличить лицам, достигшим 80 лет и инвалидам I группы, включая инвалидов с детства и лиц, получивших инвалидность вследствие военной травмы или заболевания.

На момент начала 2026 года надбавка на уход составляет 1314 руб. МРОТ в России же является значительно выше этой суммы — он составляет 27 093 руб.

В декабре 2025 года депутаты от фракции «Справедливая Россия» предложили повысить минимальный размер страховой пенсии по старости до 50 тыс. руб.

Соответствующее обращение было направлено на имя председателя Социального фонда России Сергея Чиркова.