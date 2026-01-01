В России проиндексировали страховые пенсии по старости

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

С 1 января 2026 года страховые пенсии по старости в России будут проиндексированы на 7,6%, соответствующий закон был подписан президентом Владимиром Путиным 28 ноября.

Ранее президент также говорил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля 2026 года в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера. Финансирование предусмотрено в федеральном бюджете и бюджете Социального фонда.

Страховая пенсия — это пожизненная выплата гражданам с трудовым стажем, достигшим установленного возраста. Она рассчитывается на основе пенсионных баллов и стоимости коэффициента, которая меняется ежегодно. В 2026 году стоимость индивидуального пенсионного коэффициента вырастет на 7,6%, до ₽156,76.

К страховой пенсии добавляется фиксированная (базовая) сумма, не зависящая от стажа. В 2025 году она составит ₽8907, а в 2026 году увеличится на 7,6%, достигнув ₽9584,69.

Существуют три условия для назначения страховой пенсии по старости: Возраст. С 2019 года происходит постепенное повышение пенсионного возраста. В 2024 году он составил 58 лет для женщин и 63 года для мужчин, а в 2026 году — 59 и 64 года соответственно. Полный переход завершится в 2028 году, когда возраст составит 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. В 2019–2022 годах действовала льгота для определенных групп, позволяющая выйти на пенсию на полгода раньше. Страховой стаж, не менее 15 лет. Страховой стаж включает периоды работы, за которые уплачивались взносы в Пенсионный или Социальный фонд России. Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК). В 2024 году необходимо накопить 28,2 пенсионных балла, а после завершения реформы — 30 баллов. Баллы зависят от размера дохода и могут начисляться за социально значимые периоды жизни (участие в спецоперации или отпуск по уходу за ребенком).

Индексация пенсий в России традиционно привязана к уровню инфляции, фиксируемому Росстатом по итогам года. В 2025 году, после январской индексации страховых пенсий на 7,3%, по поручению Путина была проведена дополнительная индексация до фактического уровня инфляции — на 9,5%. Это было сделано для компенсации роста цен.

Динамика индексации страховых пенсий в предыдущие годы: 2020 — 6,6%

2021 — 6,3%

2022 — 19,46%

2023 — 4,8%

2024 — 7,5%

Уровень инфляции — основной фактор при расчете индексации пенсий. Если 2024 год завершился с инфляцией 9,5%, то в 2025 году, по предварительным данным, она опустится ниже 6%. Прогноз Банка России и Минэкономразвития на 2026 год — 4–5%, с целевым показателем 4% к концу года. Эти цифры напрямую влияют на будущие повышение пенсий.