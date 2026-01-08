 Перейти к основному контенту
Футбол Испания. Суперкубок. Джидда Барселона Атлетик Бильбао 1 1,05 x 12,5 2 33 Футбол Испания. Суперкубок. Джидда Атлетико Реал 1 2,95 x 3,5 2 2,3 Футбол Франция. Суперкубок. Эль-Кувейт ПСЖ Марсель 1 1,57 x 4,2 2 5,6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Ливерпуль 1 1,53 x 4,3 2 6 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Мали Сенегал 1 6,5 x 3,55 2 1,62 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Камерун Марокко 1 6,3 x 3,5 2 1,65 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

Овечкин обновил рекорд в НХЛ 915-й заброшенной шайбой

Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин обновил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забросил 915-ю шайбу.

На 58-й минуте чемпионата с «Даллас Старз» россиянин забил единственный гол. По итогам матча «Вашингтон Кэпиталз» уступила со счетом 4:1.

Овечкин забросил две шайбы «Анахайму» и побил очередной рекорд в НХЛ
Спорт
Александр Овечкин

Еще в апреле Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, превзойдя рекорд в 894 шайбы, установленный канадцем Уэйном Гретцки и державшийся более четверти века.

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Александр Овечкин НХЛ рекорд Хоккей
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
