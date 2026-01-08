Овечкин обновил рекорд в НХЛ 915-й заброшенной шайбой
Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин обновил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забросил 915-ю шайбу.
На 58-й минуте чемпионата с «Даллас Старз» россиянин забил единственный гол. По итогам матча «Вашингтон Кэпиталз» уступила со счетом 4:1.
Еще в апреле Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, превзойдя рекорд в 894 шайбы, установленный канадцем Уэйном Гретцки и державшийся более четверти века.
