 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Испания. Суперкубок. Джидда Барселона Атлетик Бильбао 1 1,5 x 4,4 2 6,4 Футбол Испания. Суперкубок. Джидда Атлетико Реал 1 2,95 x 3,45 2 2,35 Футбол Франция. Суперкубок. Эль-Кувейт ПСЖ Марсель 1 1,57 x 4,15 2 5,7 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Ливерпуль 1 1,6 x 4,2 2 5,3 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Мали Сенегал 1 6,7 x 3,65 2 1,6 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Камерун Марокко 1 7,1 x 3,7 2 1,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Рекорд Овечкина в НХЛ⁠,
0

Овечкин забросил две шайбы «Анахайму» и побил очередной рекорд в НХЛ

Сюжет
Рекорд Овечкина в НХЛ
Форвард «Вашингтона» побил рекорд Горди Хоу по количеству домашних матчей с забитыми голами. Также россиянин улучшил свой рекорд по победным шайбам в «регулярке» и догнал Яромира Ягра по этому показателю с учетом плей-офф
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Jamie Sabau / Getty Images)

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Анахайм Дакс» со счетом 7:4 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Дублем отметился российский капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин (29-я и 60-я минуты). 40-летний форвард прервал безголевую серию из двух игр, всего в нынешнем сезоне форвард забросил 17 шайб в 43 матчах, также в его активе 19 передач.

Овечкин довел общее количество заброшенных шайб в НХЛ (с учетом плей-офф) до 914, сократив отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 25 голов. В регулярных чемпионатах НХЛ россиянин забросил 914 шайб, он является рекордсменом лиги.

Первый гол Овечкина в матче стал победным. Он обновил собственный рекорд по победным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ (140) и повторил рекорд лиги по числу победных шайб с учетом плей-офф. По этому показателю он сравнялся с чехом Яромиром Ягром (151).

Также Овечкин побил рекорд Горди Хоу по количеству домашних матчей с заброшенными шайбами. У Хоу было 348 таких игр, у россиянина стало 349.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин россияне в НХЛ Яромир Ягр
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Материалы по теме
Россиянина второй раз подряд признали лучшим игроком недели в НХЛ
Спорт
Клуб НХЛ «Сент-Луис» продлил контракт с российским нападающим
Спорт
«Салават Юлаев» назвал срок контракта с чемпионом НХЛ Кузнецовым
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Российский голкипер получил травму в матче НХЛ Спорт, 11:33
Финалист Уимблдона проиграл в своем первом за год матче на турнире ATP Спорт, 11:24
Белый дом заявил, что США будут вести себя как сверхдержава без извинений Политика, 11:21
Самоирония: кому она нужна и как помогает в деловой сфереПодписка на РБК, 11:14
Три научных лайфхака, которые помогут больше запоминать и меньше забывать Образование, 11:01
Руководители назвали срок, чтобы почувствовать себя компетентным Образование, 11:00
Премиум или роботы-бариста. Почему «золотая середина» кофеен исчезаетПодписка на РБК, 11:00
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Как не потерять криптовалюту в 2026 году. Безопасность кошельков и обмена Крипто, 11:00
WSJ рассказала о неизвестном трейдере, поставившем на свержение Мадуро Политика, 10:57
Российская волейболистка пропустит матч ЛЧ в Польше из-за визовых проблем Спорт, 10:50
Два водителя «Мираторга» пострадали при ударе БПЛА в Брянской области Политика, 10:47
Когда придет время беспилотного транспорта РБК и Kaspersky, 10:43
Шнайдер обыграла сменившую гражданство россиянку на турнире в Брисбене Спорт, 10:35
Топ-менеджеры — главный ресурс фирмы. Как эйчару уберечь их от истощенияПодписка на РБК, 10:34