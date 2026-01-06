Овечкин забросил две шайбы «Анахайму» и побил очередной рекорд в НХЛ

Форвард «Вашингтона» побил рекорд Горди Хоу по количеству домашних матчей с забитыми голами. Также россиянин улучшил свой рекорд по победным шайбам в «регулярке» и догнал Яромира Ягра по этому показателю с учетом плей-офф

Александр Овечкин (Фото: Jamie Sabau / Getty Images)

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Анахайм Дакс» со счетом 7:4 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Дублем отметился российский капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин (29-я и 60-я минуты). 40-летний форвард прервал безголевую серию из двух игр, всего в нынешнем сезоне форвард забросил 17 шайб в 43 матчах, также в его активе 19 передач.

Овечкин довел общее количество заброшенных шайб в НХЛ (с учетом плей-офф) до 914, сократив отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 25 голов. В регулярных чемпионатах НХЛ россиянин забросил 914 шайб, он является рекордсменом лиги.

Первый гол Овечкина в матче стал победным. Он обновил собственный рекорд по победным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ (140) и повторил рекорд лиги по числу победных шайб с учетом плей-офф. По этому показателю он сравнялся с чехом Яромиром Ягром (151).

Также Овечкин побил рекорд Горди Хоу по количеству домашних матчей с заброшенными шайбами. У Хоу было 348 таких игр, у россиянина стало 349.