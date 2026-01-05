В АТОР прокомментировали сообщения о застрявших в Йемене россиянах

Туристы в пещере Хок на острове Сокотра, Йемен (Фото: Carl Court / Getty Images)

Последние несколько лет в России не формируют туры на остров Сокотра в Йемене — в связи с вооруженными столкновениями в республике, сообщили РБК в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Там уточнили, что из-за «неофициальности» туров не располагают данными о количестве российских путешественников в Йемене.

«Туристы попадают на Сокотру не в рамках сформированного туроператорами продукта, а в рамках так называемых авторских туров с неопределенным правовым статусом. Такие поездки не обладают страховой защитой, соответственно, не могут претендовать на вывоз туристов или иное оказание помощи по линии туроператоров», — уточнили в ассоциации.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщало, что более 300 иностранных туристов, в том числе граждане России, остаются на йеменском острове Сокотра.

Накануне посольство России в Йемене заявило, что россияне в числе туристов из других стран застряли на острове Сокотра в Индийском океане и не могут улететь из-за ограничений на авиасообщение, введенных властями Йемена. «Посольство <...> предпринимает все усилия по сбору данных о российских гражданах и поиску путей выхода из сложившейся ситуации», — уточнили в дипмиссии.

По данным CNN, среди туристов на Сокотре есть и граждане США. Ранее Госдепартамент рекомендовал соотечественникам воздержаться от любых поездок в Йемен, пояснив, что «правительство США не в состоянии оказывать экстренные или плановые консульские услуги».

Офис посольства России в Йемене в настоящее время расположен в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в связи с продолжающимся с 2014 года конфликтом в Йемене. Фактически большую часть населенных районов республики, в том числе столицу Сану, контролируют хуситы, роль правительства играет созданный ими Верховный политический совет. Международное сообщество не признает эти власти.