 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В АТОР прокомментировали сообщения о застрявших в Йемене россиянах

АТОР: российские туроператоры не предлагают туров на остров Сокотра в Йемене
Туристы в пещере Хок на острове Сокотра, Йемен
Туристы в пещере Хок на острове Сокотра, Йемен (Фото: Carl Court / Getty Images)

Последние несколько лет в России не формируют туры на остров Сокотра в Йемене — в связи с вооруженными столкновениями в республике, сообщили РБК в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Там уточнили, что из-за «неофициальности» туров не располагают данными о количестве российских путешественников в Йемене.

«Туристы попадают на Сокотру не в рамках сформированного туроператорами продукта, а в рамках так называемых авторских туров с неопределенным правовым статусом. Такие поездки не обладают страховой защитой, соответственно, не могут претендовать на вывоз туристов или иное оказание помощи по линии туроператоров», — уточнили в ассоциации.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщало, что более 300 иностранных туристов, в том числе граждане России, остаются на йеменском острове Сокотра.

Посольство сообщило о застрявших на йеменском острове Сокотра россиянах
Общество

Накануне посольство России в Йемене заявило, что россияне в числе туристов из других стран застряли на острове Сокотра в Индийском океане и не могут улететь из-за ограничений на авиасообщение, введенных властями Йемена. «Посольство <...> предпринимает все усилия по сбору данных о российских гражданах и поиску путей выхода из сложившейся ситуации», — уточнили в дипмиссии.

По данным CNN, среди туристов на Сокотре есть и граждане США. Ранее Госдепартамент рекомендовал соотечественникам воздержаться от любых поездок в Йемен, пояснив, что «правительство США не в состоянии оказывать экстренные или плановые консульские услуги».

Офис посольства России в Йемене в настоящее время расположен в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в связи с продолжающимся с 2014 года конфликтом в Йемене. Фактически большую часть населенных районов республики, в том числе столицу Сану, контролируют хуситы, роль правительства играет созданный ими Верховный политический совет. Международное сообщество не признает эти власти.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Йемен туристы АТОР Россия авиасообщение
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
На броневике с кортежем: как Мадуро привезли и увезли из суда. Видео Политика, 21:36
Россиянина второй раз подряд признали лучшим игроком недели в НХЛ Спорт, 21:35
Власти Венесуэлы приказали полиции найти причастных к операции США Политика, 21:34
В наручниках и тюремной футболке: первый суд над Мадуро. Фоторепортаж Политика, 21:10 
Первое заседание суда над Мадуро в США. Главное Политика, 21:02
В США прошел первый суд по делу Мадуро. Спецэфир телеканала РБК Политика, 21:00
Судья обязал Мадуро явиться в суд 17 марта для проведения слушаний Политика, 20:41
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Жена Мадуро заявила в суде США о своей невиновности Политика, 20:38
Cуд согласился на встречу Мадуро с консульскими работниками Венесуэлы Политика, 20:37
Мадуро будет защищать адвокат, который помог выйти из тюрьмы Ассанжу Политика, 20:31
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 20:30
Клуб НХЛ «Сент-Луис» продлил контракт с российским нападающим Спорт, 20:27
Мадуро на суде заявил, что остается президентом Венесуэлы Политика, 20:26
Мадуро на суде в США заявил о своей невиновности Политика, 20:19