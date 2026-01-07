 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Поезд Петербург — Брест остановили в Белоруссии по техническим причинам

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Поезд № 51, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Брест, остановили в Белоруссии на перегоне Стайки-Можеевка по техническим причинам, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Белорусской железной дороги (БЖД).

Речь идет о поезде, отправившемся из Санкт-Петербурга 6 января в 18:26 мск в соответствии с графиком.

«Поезд <...> прибудет на конечную станцию с задержкой ориентировочно 1,5–2 часа», — уточнили в БЖД.

Представители компании принесли извинения за доставленные неудобства и отметили, что БЖД принимает все необходимые меры для организации доставки пассажиров.

На Кубани почти 20 поездов задержали из-за нарушения контактной сети
Общество

В конце декабря минувшего года аномальные снегопады на Кубани вызвали сбой в графике и задержку 55 поездов.

Из-за непогоды ряд станций и перегонов железной дороги в Краснодарском крае оказались обесточены. Железнодорожные составы пропускали «по временной схеме, в том числе с использованием тепловозной тяги».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Санкт-Петербург Белоруссия поезд задержка поезда Брест
Материалы по теме
Перевозчик сообщил об опоздании шести поездов «Таврия» в Крым и из него
Общество
На Кубани почти 20 поездов задержали из-за нарушения контактной сети
Общество
Пять поездов в Крым и с полуострова задержались на срок до шести часов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Синоптики выпустили экстренное предупреждение из-за погоды в Москве Город, 15:15
Умер двукратный олимпийский чемпион по гандболу Евтушенко Спорт, 15:14
Когда онлайн-сервисы не смогут автоматически списать деньги. Разбор Инвестиции, 15:10
Глава Суперлиги заявил, что причины смерти 32-летнего игрока неизвестны Спорт, 14:50
Функциональность и осмысленность: что такое новая загородная роскошь РБК и Папушево Парк, 14:40
Как празднуют Рождество в России. Фоторепортаж Общество, 14:29 
Муж Брижит Бардо назвал причину ее смерти Общество, 14:18
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Зеленский раскрыл темы нового раунда переговоров с США Политика, 13:58
Олимпийский чемпион отказался называть Овечкина спортсменом года Спорт, 13:47
Поезд Петербург — Брест остановили в Белоруссии по техническим причинам Общество, 13:45
Polymarket объявил, что ставившим на вторжение в Венесуэлу не дадут денег Политика, 13:41
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:26
Буданов заявил об «ощутимых результатах» переговоров по Украине в Париже Политика, 13:22