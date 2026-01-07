Поезд Петербург — Брест остановили в Белоруссии по техническим причинам

Фото: ТАСС

Поезд № 51, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Брест, остановили в Белоруссии на перегоне Стайки-Можеевка по техническим причинам, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Белорусской железной дороги (БЖД).

Речь идет о поезде, отправившемся из Санкт-Петербурга 6 января в 18:26 мск в соответствии с графиком.

«Поезд <...> прибудет на конечную станцию с задержкой ориентировочно 1,5–2 часа», — уточнили в БЖД.

Представители компании принесли извинения за доставленные неудобства и отметили, что БЖД принимает все необходимые меры для организации доставки пассажиров.

В конце декабря минувшего года аномальные снегопады на Кубани вызвали сбой в графике и задержку 55 поездов.

Из-за непогоды ряд станций и перегонов железной дороги в Краснодарском крае оказались обесточены. Железнодорожные составы пропускали «по временной схеме, в том числе с использованием тепловозной тяги».