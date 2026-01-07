Поезд Петербург — Брест остановили в Белоруссии по техническим причинам
Поезд № 51, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Брест, остановили в Белоруссии на перегоне Стайки-Можеевка по техническим причинам, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Белорусской железной дороги (БЖД).
Речь идет о поезде, отправившемся из Санкт-Петербурга 6 января в 18:26 мск в соответствии с графиком.
«Поезд <...> прибудет на конечную станцию с задержкой ориентировочно 1,5–2 часа», — уточнили в БЖД.
Представители компании принесли извинения за доставленные неудобства и отметили, что БЖД принимает все необходимые меры для организации доставки пассажиров.
В конце декабря минувшего года аномальные снегопады на Кубани вызвали сбой в графике и задержку 55 поездов.
Из-за непогоды ряд станций и перегонов железной дороги в Краснодарском крае оказались обесточены. Железнодорожные составы пропускали «по временной схеме, в том числе с использованием тепловозной тяги».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах