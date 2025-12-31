На Кубани почти 20 поездов задержали из-за нарушения контактной сети

Не менее 19 поездов задержаны в связи с нарушением работы контактной сети на участке между станциями Гирей и Отрадо-Кубанская Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД в телеграм-канале.

Работа контактной сети была нарушена в 2:05 мск 31 декабря. «В результате на время до 5 часов оказались задержаны 19 пассажирских поездов», — говорится в сообщении.

Специалисты стараются сократить отставание поездов.

Перегон между Гирей и Отрадо-Кубанская расположен на востоке Краснодарского края.

Накануне, 30 декабря, СКЖД сообщила о задержке нескольких поездов в связи с повреждением железнодорожной инфраструктуры на станции Краснодар-Сортировочный в результате атаки БПЛА.