Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский приехал на Кипр

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Кипр, который с января начал председательствовать в Совете Евросоюза. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова.

По словам Никифорова, в ходе визита Зеленский намерен провести переговоры с президентом Кипра Никосом Христодулидисом, а также встретиться с архиепископом Кипра Георгием.

Кроме того, украинский президент планирует принять участие в церемонии открытия председательства Республики Кипр в Совете ЕС. В программе визита также заявлены встречи с председателем Европейского совета Антониу Коштой и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

The Guardian сочла 2026 год непростым для Зеленского
Политика

С 1 января Кипр принял председательство в Европейском совете, сменив Данию. Полугодовой мандат республики, действующий до 1 июля 2026 года, совпал с активной фазой переговоров по Украине и усилением внимания ЕС к вопросам безопасности.

В программе председательства Никосия обозначила поддержку Украины как один из ключевых приоритетов. Кипр заявил о намерении добиваться продолжения политической, экономической, военной и гуманитарной помощи Киеву «столько, сколько потребуется», а также поддерживать право Украины на самооборону.

Одновременно республика планирует продвигать усиление санкционного давления на Россию, включая борьбу с обходом ограничений, и поддерживает инициативу ЕС по созданию специального трибунала по Украине. Христодулидис отметил, что приоритет поддержки Киева связан с историческим опытом страны и вопросами территориального конфликта.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Плугина Ирина
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен фото
Урсула фон дер Ляйен
