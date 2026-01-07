Зеленский приехал на Кипр
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Кипр, который с января начал председательствовать в Совете Евросоюза. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова.
По словам Никифорова, в ходе визита Зеленский намерен провести переговоры с президентом Кипра Никосом Христодулидисом, а также встретиться с архиепископом Кипра Георгием.
Кроме того, украинский президент планирует принять участие в церемонии открытия председательства Республики Кипр в Совете ЕС. В программе визита также заявлены встречи с председателем Европейского совета Антониу Коштой и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
С 1 января Кипр принял председательство в Европейском совете, сменив Данию. Полугодовой мандат республики, действующий до 1 июля 2026 года, совпал с активной фазой переговоров по Украине и усилением внимания ЕС к вопросам безопасности.
В программе председательства Никосия обозначила поддержку Украины как один из ключевых приоритетов. Кипр заявил о намерении добиваться продолжения политической, экономической, военной и гуманитарной помощи Киеву «столько, сколько потребуется», а также поддерживать право Украины на самооборону.
Одновременно республика планирует продвигать усиление санкционного давления на Россию, включая борьбу с обходом ограничений, и поддерживает инициативу ЕС по созданию специального трибунала по Украине. Христодулидис отметил, что приоритет поддержки Киева связан с историческим опытом страны и вопросами территориального конфликта.
