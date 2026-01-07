Второй аэропорт Кубани ограничил полеты

В аэропорту Сочи ввели временный запрет на прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

Мера принята ради безопасности полетов, подчеркнул Кореняко.

На момент публикации ограничения на полеты действуют также в воздушном хабе Геленджика.

О введении ограничений во втором аэропорту Кореняко сообщил в 22:23 мск, подчеркнув, что мера принимается, чтобы обеспечить безопасность рейсам. Минобороны позже отчиталось, что за период с 20:00 по 23:00 мск военные сбили по два дрона над Черным и Азовским морями, еще семь над Крымом.