Военные США захватили Мадуро⁠,
В Турции сравнили похищение Мадуро с фильмом «Пираты Карибского моря»

Сюжет
Военные США захватили Мадуро
Николас Мадуро
Николас Мадуро (Фото: Ryan Murphy / Reuters)

Союзник президента Турции и лидер Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели сравнил захват США президента Венесуэлы Николаса Мадуро с действиями пиратов Карибского моря. Об этом политик заявил на заседании парламентской фракции своей партии, передает телеканал
TRT Haber.

«Фильм «Пираты Карибского моря», который мы смотрим на большом экране или по телевизору, официально и открыто разворачивается на глазах у всего мира, съемочная площадка построена в Каракасе, столице Венесуэлы. Я не просто осуждаю, но и решительно отвергаю это незаконное и противоправное нападение на президента Венесуэлы Мадуро», — сказал Бахчели. Его слова были встречены аплодисментами турецких парламентариев, отмечают журналисты.

Партия националистического движения (MHP, Milliyetçi Hareket Partisi) — крайне правая, ультранационалистическая политическая партия в Турции. В настоящее время она выступает в альянсе с правящей Партией справедливости и развития президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Основанный на правилах международный порядок, который функционирует медленно и с трудом, но все же демонстрирует признаки жизни и поддерживает открытые каналы диалога и дипломатии, теперь застопорился и получил смертельный удар», — пояснил Бахчели.

Политик добавил, что реальной целью США являются контроль «потоков энергоносителей», доминирование в «торговле драгоценными металлами и минералами, особенно золотом», и захват всего, чем владеет Венесуэла.

Бахчели призвал конгресс США вмешаться и положить конец действиям нынешней администрации, нарушающим международное право.

«Родина в хороших руках, папа» и суд над Мадуро в США. Главное
Политика
Фото:Matias Delacroix / AP / ТАСС

«Мадуро должен быть экстрадирован в свою страну. Судьба Венесуэлы должна быть определена ее народом», — резюмировал турецкий парламентарий.

По распоряжению президента США американские военные 3 января захватили в Каракасе Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес и вывезли в Нью-Йорк, где суд предъявил венесуэльскому политику обвинения в «наркотерроризме». Мадуро не признал вины и заявил на первом судебном заседании, что по-прежнему является президентом своей страны.

В качестве временного главы Венесуэлы присягу приняла вице-президент республики Делси Родригес.

Читайте РБК в Telegram.

Николас Мадуро Венесуэла Турция США
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
экс-президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
