Военная операция на Украине⁠,
0

Сальдо сообщил о массовой атаке БПЛА на Херсонскую область

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Во второй половине дня 6 января Херсонская область подверглась массированному налету украинских беспилотников, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«Враг предпринимает попытку массовой атаки БПЛА по территории Херсонской области», — написал глава региона в телеграм-канале.

По словам Сальдо, все экстренные и коммунальные службы приведены в готовность для оперативной ликвидации последствий.

«Минувшей ночью противник нанес удар по Центру для талантливых детей и творческой молодежи на Арабатской стрелке. Три ударных беспилотника с мощными зарядами на сверхмалой высоте пытались залететь со стороны Азовского моря», — добавил Сальдо. Два аппарата были сбиты и не причинили ущерба, один упал на территорию центра, повреждены административные здания и жилые коттеджи.

Два водителя «Мираторга» пострадали при ударе БПЛА в Брянской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Утром Минобороны сообщило, что в ночь на 6 января над территорией России были перехвачены 129 дронов. Позднее ведомство добавило, что за сутки военные уничтожили 360 беспилотников.

В ночь на 1 января ВСУ ударили при помощи БПЛА по кафе и гостинице в селе Хорлы в Херсонской области. По данным Следственного комитета России, число погибших достигло 29 человек, десятки получили ранения. В момент атаки в здании находились не менее 100 человек. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте (ч. 3 ст. 205 УК).

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Денис Малышев
Владимир Сальдо БПЛА Херсонская область
