Nestle отозвала часть партий детского питания в России из-за токсина

Швейцарская компания Nestle добровольно отзывает из продажи в России некоторое количество партий сухих быстрорастворимых молочных и кисломолочных смесей и сухой смеси на основе аминокислот лечебного диетического питания. Это делается в качестве меры предосторожности в связи «с выявленным потенциальным риском наличия токсина цереулида в сырье (арахидоновая кислота) от внешнего поставщика», сообщили в «Нестле Россия».

«Несмотря на минимальное содержание данного ингредиента и отсутствие нормирования показателя содержания токсина цереулида в пищевой продукции в России в рамках глобального решения компании Nestle по снижению потенциальных рисков ООО «Нестле Россия» с 5 января 2026 года начала осуществлять мероприятия по добровольному отзыву», — говорится в сообщении.

Арахидоновая кислота (ARA) — это полиненасыщенная жирная кислота Омега-6, которая естественным образом присутствует в грудном молоке. Она необходима для нормального роста и развития детей, особенно для формирования мозга, нервной системы и костно-мышечной системы. Nestle добавляет ARA в свои смеси, чтобы максимально приблизить их состав к грудному молоку и обеспечить полноценное питание для младенцев. Цереулид — это токсин, вырабатываемый некоторыми штаммами бактерии Bacillus cereus. Он устойчив к нагреванию и может вызывать тошноту и рвоту.

В компании отметили, что отзывают «ограниченное количество партий продукции детского питания, которые могут быть затронуты». «Отзыв не затрагивает продукцию других партий и любые другие продукты детского питания, представленные компанией Nestle в России», — пояснил производитель. Он проинформировал Роспотребнадзор о принятой мере.

По данным Reuters, компания Nestle отзывает партии детских смесей SMA, BEBA и NAN во многих странах Европы, в том числе в Австрии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Норвегии, Швейцарии и Великобритании.

Министерство здравоохранения Австрии объявило, что отзыв затронул более 800 наименований товаров с более чем 10 заводов Nestle и что это крупнейший отзыв продукции в истории компании.

Представитель Nestle, в свою очередь, заявил агентству, что подтвержденных случаев заболеваний или симптомов выявлено не было.

В начале декабря 2025 года Nestle добровольно отозвала в России несколько партий заменителей грудного молока NAN 1 OPTIPRO. Тогда также сообщалось, что это была мера предосторожности из-за обнаруженной Bacillus cereus на производственной линии одного из предприятий компании.