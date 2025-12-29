Nestle начала увольнения и реорганизацию после смены гендиректора

Фото: Markus Mainka / Shutterstock

Компания Nestle готовится к масштабной реорганизации под руководством генерального директора Филиппа Навратила. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Перед новым руководителем поставлена задача вывести корпорацию из кризиса.

В сентябре совет директоров Nestle уволил предыдущего главу компании Лорана Фрейша, поскольку он оказался в центре скандала из-за романа с подчиненной. После ухода Фрейша новым главой компании назначили Навратила. Он бывший вице-президент и руководитель подразделения по развитию кофейных брендов Nescafe и Nespresso.

Скандал, как пишет WSJ, привлек внимание к корпоративной культуре Nestle и трудностям, с которыми сталкивается корпорация, пытаясь сохранить актуальность своих более чем 2000 брендов в условиях меняющихся потребительских предпочтений, инфляции и торговой напряженности.

В октябре Навратил сообщил, что 16 тыс. сотрудников компании будут уволены ради сокращения расходов.

Швейцарская компания Nestle является крупнейшим в мире производителем продуктов питания и напитков. Концерн основан в 1866 году. Компании принадлежит более 300 фабрик в 83 странах, а общее число сотрудников по всему миру составляет около 270 тыс.