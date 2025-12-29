 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Nestle начала увольнения и реорганизацию после смены гендиректора

Фото: Markus Mainka / Shutterstock
Фото: Markus Mainka / Shutterstock

Компания Nestle готовится к масштабной реорганизации под руководством генерального директора Филиппа Навратила. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Перед новым руководителем поставлена задача вывести корпорацию из кризиса.  

В сентябре совет директоров Nestle уволил предыдущего главу компании Лорана Фрейша, поскольку он оказался в центре скандала из-за романа с подчиненной.  После ухода Фрейша новым главой компании назначили Навратила. Он бывший вице-президент и руководитель подразделения по развитию кофейных брендов Nescafe и Nespresso. 

Nestle отозвала в России несколько партий детского питания
Общество
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Скандал, как пишет WSJ, привлек внимание к корпоративной культуре Nestle и трудностям, с которыми сталкивается корпорация, пытаясь сохранить актуальность своих более чем 2000 брендов в условиях меняющихся потребительских предпочтений, инфляции и торговой напряженности.

В октябре Навратил сообщил, что 16 тыс. сотрудников компании будут уволены ради сокращения расходов. 

Швейцарская компания Nestle является крупнейшим в мире производителем продуктов питания и напитков. Концерн основан в 1866 году. Компании принадлежит более 300 фабрик в 83 странах, а общее число сотрудников по всему миру составляет около 270 тыс.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Илья Трапезников
Nestle реорганизация гендиректор
Материалы по теме
Сенат Франции обвинил власти в сокрытии данных о бактериях в Nestle
Общество
Минобороны Эстонии решило отказаться от продукции Mars и Nestle
Политика
Nestle предупредила о росте цен на корм для кошек и собак в России
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 91,48 (+0,27) Инвестиции, 17:34 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 77,45 (-0,25) Инвестиции, 17:34
Путин подписал указ о проведении фестиваля молодежи в Екатеринбурге Общество, 21:50
В Петербурге за организацию взрыва задержали главу муниципалитета Политика, 21:48
Минобороны раскрыло детали отражения атаки на резиденцию Путина Политика, 21:47
Трамп фразой «очень плохо» прокомментировал атаку на резиденцию Путина Политика, 21:43
Как подход к кибербезопасности на рынке становится технологичнее и гибче Отрасли, 21:37
Ушаков заявил, что резиденцию Путина атаковали дронами дальнего действия Политика, 21:35
«Импакт-бизнес»: как компании меняют среду, культуру и общество Стиль, 21:33
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Кучерова признали лучшим игроком недели в НХЛ Спорт, 21:29
Nestle начала увольнения и реорганизацию после смены гендиректора Бизнес, 21:14
Бывший финский депутат получил убежище в России Политика, 21:10
Зеленский допустил удар России по правительственным зданиям в Киеве Политика, 21:10
Путин назвал яркой и уверенной победу Горячкиной на ЧМ по рапиду Спорт, 21:06
Какой штраф за перегруз автомобиля в 2026 году Авто, 20:50
Захарян пропустил тренировку «Реал Сосьедад» из-за болезни Спорт, 20:46