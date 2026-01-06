 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Обломок дрона попал в окна девятиэтажки в Твери, погиб человек

Сюжет
Военная операция на Украине
В одной из квартир произошел пожар, жителей дома эвакуировали

Обломок беспилотника попал в окна квартиры девятиэтежного дома в Твери, сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев. Один человек погиб.

В одной из квартир начался пожар, позже его потушили. Из соседней квартиры спасли пострадавшего.

Власти сообщили о пострадавших при отражении атаки БПЛА на дом в Твери
Политика

Жителей соседних квартир эвакуировали, «им оказывается необходимая помощь». Позднее Королев сообщил, что в больнице находятся двое пострадавших.

О предыдущей атаке БПЛА в Твери власти сообщали 12 декабря. Как рассказывал Королев, пострадали семеро жильцов многоквартирного дома. ТАСС писал, что повреждения получили несколько домов и автомобилей, на месте взрыва начался пожар.

Читайте РБК в Telegram.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Тверь беспилотники дроны атака дронов
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Пентагон заявил о развитии «смертоносного» флота для свободы навигации Политика, 05:06
Прагматичный набор: почему на полках в 2026 году будет меньше алкоголя Бизнес, 05:00
Обломок дрона попал в окна девятиэтажки в Твери, погиб человек Политика, 04:46
В Минздраве назвали средний возраст рождения первого ребенка в России Общество, 04:21
В Ленинградской области средства РЭБ подавили беспилотник Политика, 04:13
У президентского дворца в Каракасе произошла стрельба Политика, 04:09
Politico узнало возможную дату установления контроля США над Гренландией Политика, 03:45
Politico назвало четыре требования Трампа к сменщице Мадуро Политика, 03:31
Трамп объяснил, почему выборы в Венесуэле пока невозможны Политика, 03:01
Берлин осудил слова Медведева о похищении Мерца по аналогии с Мадуро Политика, 02:30
Трамп заявил, что США не воюют с Венесуэлой Политика, 02:23
В Ленобласти заявили об ограничении мобильного интернета из-за угроз БПЛА Общество, 02:10
Премьер Гренландии исключил, что остров получится захватить за ночь Политика, 01:59
В Пулково и еще трех аэропортах России ввели ограничения на полеты Политика, 01:53