Обломок дрона попал в окна девятиэтажки в Твери, погиб человек

В одной из квартир произошел пожар, жителей дома эвакуировали

Обломок беспилотника попал в окна квартиры девятиэтежного дома в Твери, сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев. Один человек погиб.

В одной из квартир начался пожар, позже его потушили. Из соседней квартиры спасли пострадавшего.

Жителей соседних квартир эвакуировали, «им оказывается необходимая помощь». Позднее Королев сообщил, что в больнице находятся двое пострадавших.

О предыдущей атаке БПЛА в Твери власти сообщали 12 декабря. Как рассказывал Королев, пострадали семеро жильцов многоквартирного дома. ТАСС писал, что повреждения получили несколько домов и автомобилей, на месте взрыва начался пожар.