Военная операция на Украине⁠,
Аэропорт Пензы приостановил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Пензы приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщил Представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что меры нужны для обеспечения безопасности полетов.

Росавиация рассказала о подготовке запуска интернета на борту самолетов
Общество
Фото:James Matsumoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. В последний раз об ограничениях для пензенской авиагавани Кореняко сообщал 2 января. Тогда аэропорт не принимал и не отправлял рейсы более часа.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Росавиация Запрет полетов аэропорты Пенза
