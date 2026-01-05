Аэропорт Пензы приостановил полеты
Аэропорт Пензы приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщил Представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он напомнил, что меры нужны для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. В последний раз об ограничениях для пензенской авиагавани Кореняко сообщал 2 января. Тогда аэропорт не принимал и не отправлял рейсы более часа.
