Путин увеличил штрафы за перевозку детей без автокресел
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов для водителей за перевозку детей без автокресел. Документ закона опубликован на портале правовой информации.
Изменения коснулись части 3 статьи 12.23 КоАП. Согласно нововведениям, максимальный размер штрафа за нарушение требований к перевозке детей для водителя повышен до 5 тыс. рублей, для должностных лиц он составит от 25 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 до 200 тыс. рублей.
Материал дополняется.
