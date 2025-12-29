 Перейти к основному контенту
Новые законы в России⁠,
0

Путин увеличил штрафы за перевозку детей без автокресел

Путин подписал закон об увеличении штрафов за перевозку детей без автокресел
Сюжет
Новые законы в России
Фото: Maria Symchych / Shutterstock
Фото: Maria Symchych / Shutterstock

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов для водителей за перевозку детей без автокресел. Документ закона опубликован на портале правовой информации.

Изменения коснулись части 3 статьи 12.23 КоАП. Согласно нововведениям, максимальный размер штрафа за нарушение требований к перевозке детей для водителя повышен до 5 тыс. рублей, для должностных лиц он составит от 25 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 до 200 тыс. рублей.

Материал дополняется.

