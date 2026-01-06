Трамп заявил, что выборы в Венесуэле в ближайшие месяц не состоятся

Трамп объяснил, почему выборы в Венесуэле пока невозможны

В Венесуэле не будут проводиться выборы в ближайшие 30 дней, заявил президент США Дональд Трамп в интервью NBC News.

«Сначала мы должны навести порядок в стране. Выборы невозможны. Люди даже не смогут проголосовать. Нет, это займет некоторое время», — сказал Трамп.

Он добавил, что перед проведением выборов необходимо восстановить Венесуэлу. «Мы должны — мы должны восстановить страну», — отметил республиканец.

3 января США нанесли удары по Венесуэле, а также захватили и вывезли из страны Мадуро и его жену Силию Флорес. Их обвинили в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. И.о. президента Венесуэлы стала вице-президент Делси Родригес.

Как отмечает Bloomberg, она может осуществлять исполнительную власть до 90 дней с возможностью однократного продления еще на 90 дней — до июля. Если отсутствие Мадуро будет признано постоянным, парламенту предстоит принять решение о его отстранении, после чего в стране должны быть назначены новые выборы в течение 30 дней.

Вместе с тем Трамп заявил, что управление Венесуэлой на время переходного периода на себя намерены взять США. Он также не исключил ввода американских войск в страну, если она не будет исполнять волю Вашингтона. Сам Мадуро в ходе заседания суда в Нью-Йорке заявил, что остается президентом Венесуэлы.