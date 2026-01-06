 Перейти к основному контенту
Военные США захватили Мадуро⁠,
0

Берлин осудил слова Медведева о похищении Мерца по аналогии с Мадуро

Сюжет
Военные США захватили Мадуро

Правительство Германии осудило слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о возможном похищении немецкого канцлера Фридриха Мерца по аналогии с захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Себастьян Хилле, сообщает Tagesspiegel.

«Мы самым решительным образом осуждаем подобные угрозы», — сказал он. Хилле добавил, что немецкие власти не видят оснований для усиления мер безопасности в отношении канцлера в связи с заявлением Медведева.

По словам Хилле, действующая система безопасности соответствует текущему уровню угроз и доказала свою эффективность. Он отметил, что канцлер «хорошо и надежно защищен», а сотрудники службы безопасности Федерального управления уголовной полиции входят в число лучших в мире.

Что будет с Венесуэлой после захвата Мадуро властями США
Политика
Николас Мадуро

Ранее Медведев в интервью ТАСС заявил, что в возможном похищении Мерца есть «доля реалистичности». «Его как раз есть за что преследовать даже в Германии», — сказал он.

3 января США провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой были нанесены удары по нескольким городам Венесуэлы, включая столицу Каракас. В тот же день американские военные захватили и вывезли из республики Мадуро и его жену Силию Флорес.

Их обвинили в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. И.о. президента Венесуэлы стала вице-президент Делси Родригес. Она обратилась к президенту США Дональду Трампу с призывом о мире для венесуэльцев и двустороннем сотрудничестве.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Германия Дмитрий Медведев США Венесуэла Фридрих Мерц
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
