 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Посольство подтвердило, что россиян среди жертв пожара в Швейцарии нет

Россиян среди 40 погибших при взрыве и возникшем после него пожаре в баре Le Constellation на швейцарском курорте Кран-Монтана (кантон Вале) нет, подтвердили РБК в посольстве России в Швейцарии.

«К счастью, по поступившей в посольство от правоохранительных органов информации российские граждане среди пострадавших в Кран-Монтане отсутствуют», — говорится в сообщении.

«Все стало красным»: очевидцы рассказали РБК о пожаре в баре в Швейцарии
Общество
Фото:Stephanie Lecocq / Reuters

4 января полиции кантона Вале сообщила, что работа по опознанию всех жертв пожара была завершена. Среди погибших, в частности, есть граждане Франции, Италии, Португалии и Бельгии. На следующий день полицейские объявили об установлении личностей всех 116 пострадавших, 83 из которых находятся в больнице. Россиян среди них также нет. Ранее телеканал RTS сообщил, что многие из пострадавших получили тяжелые ожоги.

Взрыв в Le Constellation, после которого возник пожар, произошел во время празднования Нового года. По данным Rhône FM и Blick, причиной возгорания могла стать пиротехника, используемая во время концерта.

Кран-Монтана — горнолыжный курорт у подножия Альп на юго-западе Швейцарии. Там расположены пешеходные и велосипедные тропы, лыжные трассы общей длиной 160 км и фуникулер до соседнего города Сиерре. Курорт принимал различные международные спортивные соревнования.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Полина Дуганова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Швейария горнолыжный курорт пожар бар
Материалы по теме
Власти Швейцарии рассказали подробности о пожаре в баре на курорте
Общество
В Италии сообщили о смерти 16-летнего гольфиста в швейцарском баре
Спорт
«Все стало красным»: очевидцы рассказали РБК о пожаре в баре в Швейцарии
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Посольство подтвердило, что россиян среди жертв пожара в Швейцарии нет Общество, 00:39
Над Россией за три часа сбили 55 украинских дронов Политика, 00:16
МИД Венесуэлы заявил о победе страны на заседании Совбеза ООН Политика, 00:02
Адвокат заявил, что жена Мадуро получила серьезные травмы при задержании Политика, 05 янв, 23:59
Белгородский губернатор сообщил о двух погибших при атаках дронов Политика, 05 янв, 23:31
Kan узнал о просьбе Нетаньяху к Путину передать послание Ирану Политика, 05 янв, 23:28
Сын Рамзана Кадырова стал вице‑премьером Чечни Политика, 05 янв, 23:20
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В аэропортах Домодедово и Жуковский второй раз за день ограничили полеты Политика, 05 янв, 23:04
Число погибших кубинцев при атаке США на Венесуэлу выросло до 37 Политика, 05 янв, 22:49
В Киеве нашли мертвой дочь генерала МВД, известного по делу Гонгадзе Политика, 05 янв, 22:44
Аэропорт Пензы приостановил полеты Политика, 05 янв, 22:35
В Белгородской области взрослый и подросток пострадали при ударах ВСУ Политика, 05 янв, 22:26
Сменщица Мадуро принесла присягу в парламенте Венесуэлы Политика, 05 янв, 22:18
Госдеп назвал Западное полушарие зоной интересов США Политика, 05 янв, 21:57