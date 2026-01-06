Посольство подтвердило, что россиян среди жертв пожара в Швейцарии нет
Россиян среди 40 погибших при взрыве и возникшем после него пожаре в баре Le Constellation на швейцарском курорте Кран-Монтана (кантон Вале) нет, подтвердили РБК в посольстве России в Швейцарии.
«К счастью, по поступившей в посольство от правоохранительных органов информации российские граждане среди пострадавших в Кран-Монтане отсутствуют», — говорится в сообщении.
4 января полиции кантона Вале сообщила, что работа по опознанию всех жертв пожара была завершена. Среди погибших, в частности, есть граждане Франции, Италии, Португалии и Бельгии. На следующий день полицейские объявили об установлении личностей всех 116 пострадавших, 83 из которых находятся в больнице. Россиян среди них также нет. Ранее телеканал RTS сообщил, что многие из пострадавших получили тяжелые ожоги.
Взрыв в Le Constellation, после которого возник пожар, произошел во время празднования Нового года. По данным Rhône FM и Blick, причиной возгорания могла стать пиротехника, используемая во время концерта.
Кран-Монтана — горнолыжный курорт у подножия Альп на юго-западе Швейцарии. Там расположены пешеходные и велосипедные тропы, лыжные трассы общей длиной 160 км и фуникулер до соседнего города Сиерре. Курорт принимал различные международные спортивные соревнования.
