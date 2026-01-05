В Белгородской области взрослый и подросток пострадали при ударах ВСУ

В Белгородской области два человека получили ранения при украинских ударах, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В результате удара дрона 17-летнего юношу госпитализировали с минно-взрывной травмой и баротравмой. В селе Белянка Шебекинского округа ранения получил мужчина. Его доставляют в больницу с баротравмой, осколочными ранениями плеча и бедра. Губернатор уточнил, что в Белянке в ходе атаки был также поврежден частный дом.

Регион регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Накануне Гладков заявил, что украинские военные усилили атаки на Белгородскую область. Тогда же он объявил, что днем 4 января над областью зафиксировали около 60 беспилотников, больше половины из них удалось сбить.