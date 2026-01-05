 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

В Белгородской области взрослый и подросток пострадали при ударах ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгородской области два человека получили ранения при украинских ударах, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В результате удара дрона 17-летнего юношу госпитализировали с минно-взрывной травмой и баротравмой. В селе Белянка Шебекинского округа ранения получил мужчина. Его доставляют в больницу с баротравмой, осколочными ранениями плеча и бедра. Губернатор уточнил, что в Белянке в ходе атаки был также поврежден частный дом.

Силы ПВО сбили над Россией 50 украинских БПЛА
Политика
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Регион регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Накануне Гладков заявил, что украинские военные усилили атаки на Белгородскую область. Тогда же он объявил, что днем 4 января над областью зафиксировали около 60 беспилотников, больше половины из них удалось сбить.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Белгородская область Вячеслав Гладков атака дронов беспилотники
