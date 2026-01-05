В двух московских аэропортах ввели временные ограничения полетов
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов
Ограничения на взлет и посадку самолетов ввели в двух московских аэропортах — Домодедово и Жуковском. Об этом сообщила Росавиация.
Меры введены для обеспечения безопасности полетов, сообщило ведомство.
