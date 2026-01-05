 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Силы ПВО сбили над Россией 50 украинских БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Над Россией силы ПВО сбили 50 БПЛА с 11:00 до 16:00 мск. Об этом сообщило Минобороны России.

  • 44 беспилотника сбили над Белгородской областью;
  • четыре беспилотника — над Курской областью;
  • два БПЛА — над Липецкой областью.

Читайте РБК в Telegram.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Теги
БПЛА Удары ПВО беспилотники Минобороны
Прямой эфир
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Мадуро назначили адвоката, чей подзащитный получил в США пожизненное Политика, 18:18
Россия запретила въезд 28 гражданам Канады Политика, 18:08
ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники Политика, 18:06
Что будет с Венесуэлой после захвата Мадуро властями США Политика, 18:04
Эрдоган увидел возможность получить от США самолеты F-35 Политика, 17:58
Путин позвонил мальчику, чью мечту исполнил на «Елке желаний» Политика, 17:56
Умер спортивный журналист Владимир Гескин Спорт, 17:51
Путин поручил добиться значимого роста собираемости налогов Экономика, 17:20
«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» благодаря дублю Зоркина Спорт, 17:12
Что такое накопительная пенсия и как можно ее получить Инвестиции, 17:07
В двух московских аэропортах ввели временные ограничения полетов Политика, 17:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 17:00
Силы ПВО сбили над Россией 50 украинских БПЛА Политика, 16:58
В США выбили окна в доме вице-президента Джей Ди Вэнса Политика, 16:55