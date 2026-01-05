Силы ПВО сбили над Россией 50 украинских БПЛА
Над Россией силы ПВО сбили 50 БПЛА с 11:00 до 16:00 мск. Об этом сообщило Минобороны России.
- 44 беспилотника сбили над Белгородской областью;
- четыре беспилотника — над Курской областью;
- два БПЛА — над Липецкой областью.
