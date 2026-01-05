Россия запретила въезд 28 гражданам Канады
Россия ввела персональные санкции в отношении 28 граждан Канады. Им будет закрыть въезд страну, сказано на сайте МИД.
Решение принято в ответ на антироссийские ограничения, которые ранее ввела Оттава.
«Въезд в Россию закрывается на постоянной основе для 28 канадских граждан, деятельность которых в структурах и организациях пробандеровского толка направлена на продвижение преступной неонацистской идеологии, ныне проповедуемой киевским режимом», — говорится в публикации.
Под ограничения, в частности, попали руководитель канадской Ассоциации НАТО Роберт Бэйнс, член Совета директоров Украинского национального фонда Виктория Карпяк, актер Эндрю Кушнир, а также сотрудники Консорциума по вопросам исследования и преподавания голодомора при Канадском институте украинских исследований.
В МИД России отметили, что эти люди «силятся упрочить связку Канады с наиболее радикальными и непримиримыми националистическими силами» на Украине, игнорируя исторические факты.
Дополнительным подтверждением этой тенденции в министерстве назвали назначение президентом Украины Владимиром Зеленским Христи Фриланд на пост его советника по вопросам экономического развития. Она — внучка украинского коллаборациониста Михаила Хомяка, напомнили в МИД.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах