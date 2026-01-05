 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Россия запретила въезд 28 гражданам Канады

Пол Роберт Магочи
Пол Роберт Магочи (Фото: utoronto.ca)

Россия ввела персональные санкции в отношении 28 граждан Канады. Им будет закрыть въезд страну, сказано на сайте МИД.

Решение принято в ответ на антироссийские ограничения, которые ранее ввела Оттава.

«Въезд в Россию закрывается на постоянной основе для 28 канадских граждан, деятельность которых в структурах и организациях пробандеровского толка направлена на продвижение преступной неонацистской идеологии, ныне проповедуемой киевским режимом», — говорится в публикации.

Под ограничения, в частности, попали руководитель канадской Ассоциации НАТО Роберт Бэйнс, член Совета директоров Украинского национального фонда Виктория Карпяк, актер Эндрю Кушнир, а также сотрудники Консорциума по вопросам исследования и преподавания голодомора при Канадском институте украинских исследований.

В МИД России отметили, что эти люди «силятся упрочить связку Канады с наиболее радикальными и непримиримыми националистическими силами» на Украине, игнорируя исторические факты.

Дополнительным подтверждением этой тенденции в министерстве назвали назначение президентом Украины Владимиром Зеленским Христи Фриланд на пост его советника по вопросам экономического развития. Она — внучка украинского коллаборациониста Михаила Хомяка, напомнили в МИД.

Материал дополняется

