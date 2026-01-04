 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Зеленский ввел санкции против десятков компаний из России и Китая

Сюжет
Война санкций
В соответствии с указом активы попавших под санкции лиц должны быть заблокированы, с ценными бумагами компаний нельзя проводить никаких сделок, а физическим лицам запрещается въезд на территорию Украины
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), в соответствии с которым вводятся санкции в отношении 70 юридических и 95 физических лиц. В сообщении пресс-службы президента Украины отмечается, что под санкции попали лица, подозреваемые в связях с российскими предприятиями военно-промышленного комплекса и силовыми структурами. По украинским данным, компании, в отношении которых введены ограничения, производят и поставляют в Россию продукцию, используемую в сферах связи, радиоэлектронной борьбы и микроэлектроники.

«Введенные ограничения должны усложнить обслуживание российского ВПК и ограничить его возможности в производстве вооружения и военной техники», которые используются в конфликте, объяснили введение санкций в пресс-службе.

В списке попавших под новые санкции юридических лиц большинство — 60 из 70 — составляют российские компании, среди которых ОКБ «Гиперком» (г. Волжский), завод «Марс» (г. Торжок), завод «Полет» (г. Чкаловск), ООО «Электростекло» (г. Москва) и так далее. Кроме того, в списке есть девять компаний из Китая и Гонконга, а также компания Skyrizon Aircraft Holdings Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах.

В списке попавших под санкции физических лиц почти все, за исключением одного гражданина Китая, явлются россиянами.

В соответствии с указом Зеленского активы попавших под санкции лиц должны быть заблокированы, с ценными бумагами компаний нельзя проводить никаких сделок, а физическим лицам запрещается въезд на территорию Украины.

Российские власти считают санкции незаконными.

