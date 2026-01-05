За три часа над семью регионами России сбили 41 беспилотник

С 20:00 до 23:00 мск над семью регионами России перехватили и сбили 41 беспилотник, заявило Минобороны. Семь из них было уничтожено над Московским регионом, в том числе два, летевших на Москву.

Еще 14 перехватили над Курской областью, шесть — над Рязанской, по четыре — над Белгородской и Липецкой, три — над Владимирской, два — над Тверской, один — над Воронежской.

Ранее ведомство отчиталось, что с 13:00 до 20:00 мск над Россией сбили 253 дрона. Большинство из них, 86, были перехвачены над Брянской областью. Над столичным регионом уничтожили 39 беспилотников, сообщило министерство.