Военная операция на Украине
0

За три часа над семью регионами России сбили 41 беспилотник

Минобороны: за три часа над семью регионами России сбили 41 беспилотник
С 20:00 до 23:00 мск над семью регионами России перехватили и сбили 41 беспилотник, заявило Минобороны. Семь из них было уничтожено над Московским регионом, в том числе два, летевших на Москву.

Еще 14 перехватили над Курской областью, шесть — над Рязанской, по четыре — над Белгородской и Липецкой, три — над Владимирской, два — над Тверской, один — над Воронежской.

Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 42
Политика
Москва

Ранее ведомство отчиталось, что с 13:00 до 20:00 мск над Россией сбили 253 дрона. Большинство из них, 86, были перехвачены над Брянской областью. Над столичным регионом уничтожили 39 беспилотников, сообщило министерство.

