 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Посла США вызовут в МИД Дании из-за назначения спецпосланника Гренландии

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Кена Хоуэри
Кена Хоуэри (Фото: dk.usembassy.gov)

Посла США в Дании Кена Хоуэри вызовут в МИД королевства для получения объяснений в связи с назначением президентом Дональдом Трампом специального посланника по Гренландии. Об этом в интервью датскому телеканалу TV2 заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

По его словам, американскому дипломату также сделают «четкое заявление». Это произойдет 22 или 23 декабря.

«Я глубоко возмущен этим назначением и заявлением, которое считаю совершенно неприемлемым», — сказал журналистам датский министр.

США отправили в Гренландию самолет для подлодок, несущих ядерное оружие
Политика
Фото:U.S. Navy

О назначении своим спецпосланником по Гренландии губернатора Луизианы республиканца Джеффа Лэндри американский президент сообщил в соцсети Truth Social. По словам Трампа, Лэндри будет решительно продвигать интересы США ради безопасности и «выживания союзников и, по сути, всего мира».

Почти сразу после вступления в должность 47-го президента США в январе 2025 года Трамп заявил, что заинтересован в установлении американского контроля над Гренландией ради национальной и международной безопасности. Он предупредил, что США могут присоединить территорию мирным путем, но возможны и другие сценарии.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней

В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля

Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР

Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле

Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине

Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»
Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
Дания США Гренландия Дональд Трамп присоединение
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
FT узнала о раздражении Трампа поездкой Макрона в Гренландию
Политика
Гренландия пригрозила ЕС и США сотрудничеством с Китаем
Экономика
Экс-генсек НАТО пристыдил Трампа из-за угроз присоединить Гренландию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Путин пообещал Рахмону наказать виновных в убийстве мальчика Политика, 17:01
Следствие потребовало заочно арестовать Гарри Каспарова Политика, 17:00
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения полетов Общество, 16:58
Конкуренция, аналитика, ИИ: как выжить на маркетплейсах в 2025 году РБК Радио, 16:57
Объяснена причина двойной разницы роста цен на жилье в Москве и в России Недвижимость, 16:57
Роскомнадзор пригрозил WhatsApp блокировкой Технологии и медиа, 16:49
Мишустин объявил о непродлении моратория на штрафы для застройщиков Экономика, 16:46
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Почему управление доступом становится новым трендом в кибербезопасности Отрасли, 16:45
Пираты взломали библиотеку Spotify и получили доступ к 86 млн аудиофайлов Общество, 16:44
Журналист WP узнал, что Трамп отозвал 48 послов без объяснений Политика, 16:43
Семерым напавшим на чемпиона России по боксу дали тюремные сроки Спорт, 16:35
Время пейджеров прошло: какой ты бизнесмен РБК и WB для бизнеса, 16:30
Совет ЕС продлил санкции против России на полгода Политика, 16:25
Посла США вызовут в МИД Дании из-за назначения спецпосланника Гренландии Политика, 16:23