Посла США вызовут в МИД Дании из-за назначения спецпосланника Гренландии

Кена Хоуэри (Фото: dk.usembassy.gov)

Посла США в Дании Кена Хоуэри вызовут в МИД королевства для получения объяснений в связи с назначением президентом Дональдом Трампом специального посланника по Гренландии. Об этом в интервью датскому телеканалу TV2 заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

По его словам, американскому дипломату также сделают «четкое заявление». Это произойдет 22 или 23 декабря.

«Я глубоко возмущен этим назначением и заявлением, которое считаю совершенно неприемлемым», — сказал журналистам датский министр.

О назначении своим спецпосланником по Гренландии губернатора Луизианы республиканца Джеффа Лэндри американский президент сообщил в соцсети Truth Social. По словам Трампа, Лэндри будет решительно продвигать интересы США ради безопасности и «выживания союзников и, по сути, всего мира».

Почти сразу после вступления в должность 47-го президента США в январе 2025 года Трамп заявил, что заинтересован в установлении американского контроля над Гренландией ради национальной и международной безопасности. Он предупредил, что США могут присоединить территорию мирным путем, но возможны и другие сценарии.