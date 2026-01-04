 Перейти к основному контенту
Атаки беспилотников на Москву
0

Десятки рейсов задержали в аэропортах Москвы на фоне атаки беспилотников

Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

На фоне ограничений на прием и выпуск самолетов, вводившихся в аэропортах московского авиаузла из-за атак дронов, во Внуково, Домодедово и Жуковском 4 января были задержаны несколько десятков рейсов. Кроме того, несколько рейсов было отменено.

Больше всего рейсов было задержано и отменено в воскресенье во Внуково. Как следует из онлайн-табло аэропорта, всего за день здесь был задержан более чем на час вылет более 90 рейсов. Кроме того, более 60 рейсов прибыли во Внуково как минимум на час позже, чем планировалось.

Сперва задержки наблюдались в ночи и утром — последнее сообщение об уничтожении летевших на Москву беспилотников мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в 1:30 мск, а об окончательном снятии Росавиацией наложенных ранее ограничений было объявлено в 9:56 мск.

Вторая волна атак началась после 15:00 мск. Об уничтожении первого дрона из этой волны Собянин сообщил в 15:40 мск, а в 16:06 было объявлено о введении ограничений на прием и выпуск самолетов из Внуково. Начиная с этого момента около 30 рейсов были задержаны не менее чем на час, и практически столько же самолетов прибыли со столь же заметным опозданием.

Кроме того, с начала 4 января во Внуково был отменен вылет 5 рейсов и прилет 9 рейсов.

В Домодедово с начала 4 января задержали около 30 рейсов, был отменен прилет 5 рейсов. В Жуковском задержали вылет 8 рейсов, прибыли с задержкой 5 самолетов, отменили прибытие двух рейсов из Узбекистана.

В Шереметьево ограничения на вылет и прием самолетов 4 января не вводились, тем не менее несколько десятков рейсов были задержаны и здесь. Отмен рейсов в аэропорту не было.

По данным Росавиации, только с 18:00 до 20:00 мск аэропорты Московского региона — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — приняли и отправили 129 воздушных судов.

«Ряд медиа публикуют некорректную информацию о скоплениях пассажиров и очередях, сотнях задержанных рейсов, разбавляя свои сообщения архивными видео, не имеющими ничего общего с реальностью», — говорится в сообщении Росавиации.

