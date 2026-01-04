«Страна» сообщила о найденном в квартире Миндича оружии

Тимур Миндич (Фото: Еврейская община города Днепропетровск)

В одной из квартир, принадлежащих совладельцу студии «Квартал 95» Тимуру Миндичу, обнаружили «арсенал огнестрельного оружия». Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, в ходе обыска в квартире на улице Гусовского в Киеве сотрудники правоохранительных органов обнаружили наградной пистолет чешского производства CZ P-10. Кто и за что вручил его Миндичу — неизвестно, пишет «Страна».

Кроме того, в квартире нашли нарезные карабины «Вулкан-ТК» калибр 5,45 мм, Steyr Mannlicher AUG/SA, автомат Калашникова модернизированный складывающийся (АКМС) и ружье Remington 870. Как отмечает издание, по украинским законам карабины в стране можно оформить как охотничье оружие при условии, что они не являются автоматическим оружием.

Весь арсенал официально зарегистрирован на Миндича.

В ноябре 2025 года на Украине разразился масштабный коррупционный скандал. У нескольких лиц, в том числе у Миндича, прошли обыски. Предпринимателя объявили в розыск, но он успел бежать в Израиль, гражданином которого является. Зеленский ввел санкции против Миндича.

По версии антикоррупционных органов, бизнесмен возглавил преступную группировку, которая выстроила масштабную коррупционную схему на государственном предприятии «Энергоатом», операторе трех украинских АЭС. Ее участники получали от контрагентов госпредприятия откаты в размере 10–15% стоимости заключаемых с ними контрактов. По данным Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в общей сложности при помощи схемы могли отмыть около $100 млн.

Журналист «Украинской правды» Михаил Ткач сообщал, что взял интервью у Миндича в Израиле. По его словам, бизнесмен назвал обвинения в коррупции «манипуляциями».