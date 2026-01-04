 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Тимура Миндича⁠,
0

«Страна» сообщила о найденном в квартире Миндича оружии

Сюжет
Дело Тимура Миндича
Тимур Миндич
Тимур Миндич (Фото: Еврейская община города Днепропетровск)

В одной из квартир, принадлежащих совладельцу студии «Квартал 95» Тимуру Миндичу, обнаружили «арсенал огнестрельного оружия». Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, в ходе обыска в квартире на улице Гусовского в Киеве сотрудники правоохранительных органов обнаружили наградной пистолет чешского производства CZ P-10. Кто и за что вручил его Миндичу — неизвестно, пишет «Страна».

Кроме того, в квартире нашли нарезные карабины «Вулкан-ТК» калибр 5,45 мм, Steyr Mannlicher AUG/SA, автомат Калашникова модернизированный складывающийся (АКМС) и ружье Remington 870. Как отмечает издание, по украинским законам карабины в стране можно оформить как охотничье оружие при условии, что они не являются автоматическим оружием.

Весь арсенал официально зарегистрирован на Миндича.

Миндич рассказал, когда общался с Зеленским
Политика
Тимур Миндич

В ноябре 2025 года на Украине разразился масштабный коррупционный скандал. У нескольких лиц, в том числе у Миндича, прошли обыски. Предпринимателя объявили в розыск, но он успел бежать в Израиль, гражданином которого является. Зеленский ввел санкции против Миндича.

По версии антикоррупционных органов, бизнесмен возглавил преступную группировку, которая выстроила масштабную коррупционную схему на государственном предприятии «Энергоатом», операторе трех украинских АЭС. Ее участники получали от контрагентов госпредприятия откаты в размере 10–15% стоимости заключаемых с ними контрактов. По данным Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в общей сложности при помощи схемы могли отмыть около $100 млн.

Журналист «Украинской правды» Михаил Ткач сообщал, что взял интервью у Миндича в Израиле. По его словам, бизнесмен назвал обвинения в коррупции «манипуляциями».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Тимур Миндич оружие Украина Киев
Материалы по теме
«Зеркало недели» сообщило, что Умеров просил защиты у США по делу Миндича
Политика
В НАБУ сообщили об отсутствии связи обысков у Ермака с «делом Миндича»
Политика
Умерова «конструктивно» допросили по делу Миндича
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
«Спартак» обыграл «Торпедо» в матче КХЛ с 13 голами Спорт, 20:45
Умерла актриса из «Слова пацана» Александра Березовец-Скачкова Общество, 20:40
Министр обороны Венесуэлы обвинил США в убийстве охраны Мадуро Политика, 20:36
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 20:30
«Страна» сообщила о найденном в квартире Миндича оружии Политика, 20:23
Девушка экс-игрока «Реала» рассказала, как грабители избили ее Спорт, 20:18
Медведев допустил повторение венесуэльской операции США на Украине Политика, 20:01
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Гладков заявил об усилении атак дронов на Белгородскую область Политика, 19:50
Рубио отказался признать операцию по захвату Мадуро войной с Венесуэлой Политика, 19:40
Как вернуть часть денег за обучение, лечение или спорт РБК х Сбер, 19:22
Непряева заняла десятое место в общем зачете «Тур де Ски» Спорт, 19:20
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Водителя грузовика задержали после смертельного ДТП под Ростовом Общество, 19:00
Медведев после захвата Мадуро напомнил про важность ядерного оружия Политика, 18:50