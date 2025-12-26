Миндич рассказал, когда общался с Зеленским

Миндич: я давно не общался с Зеленским

Бежавший из страны бывший коллега президента Украины сказал, что в последний раз общался с Зеленским давно. Сейчас, по его утверждению, он не контактирует с ним вовсе

Тимур Миндич (Фото: Еврейская община города Днепропетровск)

Совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич сообщил, что давно не общался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в интервью изданию «Украинская правда», запись размещена на Youtube-канале газеты.

На вопрос, когда он в последний раз общался с Зеленским, Миндич ответил: «давно».

«Я с ним, к сожалению, очень редко общаюсь, сейчас вообще не общаюсь», — заявил он.

Бизнесмен также признал, что знаком с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), бывшим министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Он также подтвердил, что знаком и общался с еще одним фигурантом возникшего вокруг него коррупционного скандала — главой Минюста Германом Галущенко.

Предполагаемую закупку бракованных бронежилетов для ВСУ по решению Умерова, занимавшего тогда пост министра обороны, Миндич назвал одним из важных аспектов своего уголовного дела. «По бронежилетам есть большой кейс, я не хочу про него сейчас говорить, потому что это один из важных аспектов, который будет в моем уголовном деле», — сказал бизнесмен.

Умеров признал, что встречался с Миндичем: по его словам, он обсуждал с бизнесменом вопрос о поставках бронежилетов по контракту, который впоследствии был разорван, поскольку продукция не соответствовала требованиям. Ни одного жилета поставлено не было, заявил Умеров.

Большую часть материалов дела — порядка 90%, Миндич назвал исключительно «медийным кейсом». Предприниматель посетовал, что ему приписывают «миллион вещей».

«Медийно из меня сделали как бы крайнего <...>. Крутой сценарий, крутая медиа-атака за последние годы, медиа сегодня сделали весь образ», — сказал он.

Миндич также отметил, что знает, что разыскивается на Украине. На все вопросы он отвечал на русском языке, журналист говорил с ним на украинском.

Тимур Миндич — изнесмен и продюсер, один из совладельцев студии «Квартал 95» и бывший бизнес-партнер президента Украины Владимира Зеленского. В ноябре 2025 года на родине он стал фигурантом дела о коррупции в сфере энергетики. По данным украинских СМИ, после избрания Зеленский продолжал поддерживать контакты с Миндичем. Как писала «Украинская правда», президент и бизнесмен проводили вместе выходные,а в начале 2021 года Зеленский отмечал свой день рождения в квартире друга. Как отмечает «Страна.ua», оппоненты президента называли Миндича его «кошельком» и обвиняли офис Зеленского в создании коррупционных схем с участием бизнесмена.

В ноябре на Украине разразился масштабный коррупционный скандал. У нескольких лиц, в том числе у Миндича, прошли обыски, он был объявлен в розыск, но успел бехать в Израиль, гражданином которого является. Зеленский ввел против Миндича санкции.

По версии антикоррупционных органов, бизнесмен возглавлял преступную группировку, которая выстроила масштабную коррупционную схему на государственном предприятии «Энергоатом», операторе трех украинских АЭС. Ее участники получали от контрагентов госпредприятия откаты в размере 10–15% стоимости заключаемых с ними контрактов. По данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), в общей сложности через так называемую прачечную прошло около $100 млн.